Tras varias jornadas de debate, el Concejo aprobó el presupuesto y la tarifaria 2019

Luego de analizar junto con el Ejecutivo de Paso de la Patria, el Concejo aprobó tanto el proyecto de Presupuesto como el de la Tarifaria para el año próximo. Ahora, en la Comuna esperan recepcionar la documentación para habilitar el cronograma de pago de tributos, que incluirá descuentos por pago al contado y anticipado.

Si bien las sesiones ordinarias en el recinto culminaron el pasado 30 de noviembre, tal como informó este diario, resolvieron extender el período ordinario hasta el 15 del corriente mes. Es que, argumentaron, tenían que tratar varios temas importantes para la vida institucional de la Municipalidad. Precisamente entre ellos figuraba el Presupuesto y la Tarifaria 2019, como así también la ordenanza que establece una serie de regulaciones para la temporada de verano tales como la concesión de los paradores.

Después de varias jornadas de debate, que incluyeron reuniones con la viceintendenta a cargo de la Municipalidad Alba Vasque y funcionarias de su gabinete, finalmente los proyectos citados fueron sometidos a votación el último lunes.

“Se aprobó por unanimidad”, afirmó el concejal Carlos Romero al ser consultado por El Litoral.

En tanto, Vasque manifestó que sólo aguarda recibir la documentación oficial de las ordenanzas avaladas por los ediles para avanzar con el lanzamiento de beneficios especiales, para quienes paguen sus impuestos de manera anticipada y al contado.

En este contexto, explicó que el año pasado, la actualización de las tarifas fue de un 30%. “El mismo porcentaje que otorgó de aumento a los empleados municipales”, acotó Vasque. No obstante, destacó que “ahora necesitamos también poder mejorar la recaudación. Necesitamos la colaboración de todos los que habitan en Paso de la Patria”.

Con respecto a esto, al ser consultada sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con una entidad capitalina para que pueda hacerse cargo de la cobranza de los deudas que prescriben a fin de mes, expresó que “todavía no tuvimos respuesta, por lo que hoy avanzamos con otra medida destinada a evitar perder varios millones de pesos de tributos que no fueron abonados por contribuyentes”.

Por otra parte, comentó que el Concejo ya aprobó la ordenanza que necesitaban para avanzar con el lanzamiento de la temporada de verano. “Ya estamos trabajando con la firma de los contratos con los paradores y seguimos con los trabajos para acondicionar las playas”, concluyó Vasque.