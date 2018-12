“El camino de la sostenibilidad ya no es una opción, es el único posible en la hotelería”

El programa Innovatur BA cerró el año con historias inspiradoras para promover la sostenibilidad en el sector. La iniciativa organizada por el Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) se basó en generar espacios de reflexión sobre diferentes experiencias de actores importantes del turismo y otras áreas de conocimiento para potenciar el desarrollo sostenible en la industria.

La Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), realizó el segundo desayuno de #InnovaturBA, el programa del Ente de Turismo que tiene como fin contribuir a la transformación y al posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires como un destino turístico inteligente y resiliente en el mercado nacional e internacional.

Políticas públicas,

iniciativas privadas

El evento se llevó a cabo en la Estación Federal ante más de 100 directivos y prestadores y contó con un panel de especialistas que disertaron sobre el rol de la innovación para crear un destino cada vez más sostenible y responsable.

A su vez, participaron de la jornada Aldo Elías, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina y de la Cámara Argentina de Turismo, y Karina Perticone, directora General de Promoción Turística del Ente de Turismo porteño, que se refirieron a la importancia de la cooperación entre los sectores público y privado, como a su vez universidades y otras instituciones, para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

La apertura del panel estuvo liderada por Lucy Vilte, propietaria del Hostal Posta de Purmamarca (ganador del primer premio del Concurso de Hotelería Sustentable “Hoteles + Verdes 2018”) y directora del Instituto Inclusivo de Negocios Minka. “El camino de la sostenibilidad ya no es una opción, es el único posible. Tenemos turistas más complejos, más activos y más informados y nos debemos adaptar a sus exigencias”, explicó.

En segundo lugar, Malena Famá, creadora de la Fundación Multipolar, que trabaja en la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad social a través de la colaboración y la participación ciudadana, destacó: “Trabajo uniendo polos. Me alío con asociaciones que asisten a gente que vive en la calle y pongo una mesita de empleo. Es eso: una mesa y escucha activa. A veces la innovación no es más que eso”.

Su charla fue secundada por Gastón Castellán, gerente de Recursos Humanos en Sushi Club, que ha trabajado junto con Multipolar para que chicos en situación de calle puedan incorporarse a la empresa de sushi. “Lo primero en que los capacitamos es en que acá se trabaja por un objetivo común, no por la supervivencia. El trabajo se lo ganan, nadie se lo regala”, agregó.

En última instancia, Diego Bamonte, coordinador académico de Marketing Digital en Digital House se refirió al concepto de green marketing como herramienta relevante para comunicar y potenciar las acciones de sostenibilidad social, económica y ambiental de las organizaciones: “La sustentabilidad la debemos comunicar y contarla en forma de historias para que el público conecte con nuestro producto, servicio, hotel o lo que sea”, finalizó.

Howard Johnson inauguró Hotel Termal

La cadena hotelera Howard Johnson acaba de inaugurar su hotel número 43 en Argentina. Se trata de un Hotel Termal, ubicado en Dolores, provincia de Buenos Aires. Si bien el establecimiento está operativo desde agosto, esta semana se hizo la inauguración oficial de este cinco estrellas.

Howard Johnson pertenece a la mayor cadena hotelera del mundo, Wyndham Hotel Group y es la cadena con mayor cantidad de hoteles en nuestro país logrando su primera apertura en Junio de 1999 y con un crecimiento sostenido y constante hasta la fecha, sumando a la actualidad 43 hoteles. Desde la presidencia de Howard Johnson Argentina también se manejan las actividades en Uruguay, Chile y Paraguay.

Destino de bienestar

Este nuevo establecimiento, ubicado dentro del Parque Termal apunta al vacacional, turismo de descanso y de bienestar aunque también contempla el segmento corporativo con su centro de convenciones y salón de eventos. El hotel cuenta con 76 habitaciones y quiere posicionarse por ser el SPA Termal, el más cercano a la Ciudad de Buenos Aires, ubicado sólo a 200 km

“A una obra de semejante envergadura turística, no podía faltarle un hotel de categoría. Es así que dentro del Parque Termal hemos desarrollado esta gran propuesta a través de un establecimiento con la marca emblemática como es Howard Johnson, siendo así el hotel con aguas termales y con piscinas propias”, comentó Alberto Albamonte, presidente de la cadena hotelera.