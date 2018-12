Chicos frente a las pantallas: ¿cómo llegar a un equilibrio?

¿A cuántas pantallas se expone un niño a lo largo del día? ¿Compiten estas con otro tipo de juegos? ¿Hay lugar para las clásicas opciones didácticas o de mesa? La doctora Paula Otero, presidenta de la subcomisión de tecnologías de información de la Sociedad Argentina de Pediatría, explicó que es muy importante diferenciar el “tiempo de pantalla dedicado a tareas escolares del dedicado al ocio”. En ese sentido, sostuvo que “como entretenimiento, deben ser utilizadas menos de dos horas por día”. Esto incluye, “todo tipo de dispositivos: tablet, computadora, PlayStation, celular y televisión”.

Pero para una vida infantil sana, no sólo se trata de limitar el tiempo frente a estos estímulos; la especialista destacó que “a esto se le suma que tengan una hora de actividad física, ocho horas de sueño y, obviamente, sigan una alimentación saludable”.

Moderación

La especialista insistió que no todo es demonización. Otero propuso destacar su costado positivo. Por ejemplo, “se pueden aprovechar los juegos con pantalla pero que fomenten la actividad física y el desarrollo del ingenio. Para los más chiquitos, hay libros de identificación de letras o de animales. Este tipo de alternativas, bien utilizadas, tiene como beneficio, principalmente, la generación de conocimiento”.

Respecto a los entretenimientos tradicionales, mencionó que “hay que tratar que los chicos utilicen más juegos para construir, donde usen sus manos”. “Los juegos de encastre o con masa son buenos para su desarrollo”, enumeró.

Por otra parte, resaltó que es indispensable que los adultos estimulen a los chicos respecto a lo que ellos pretenden que tomen como hábitos y que muestren un ejemplo coherente. “Muchas veces los padres en el consultorio dicen ‘mi hijo no lee’. Mi pregunta es: ‘¿Y vos leés?’. Los chicos, generalmente, hacen lo que uno les enseña o lo que ven que estamos haciendo”, remarcó.

Finalmente, se refirió a las consecuencias negativas del uso excesivo de pantallas. Una de ellas es el sedentarismo y su consecuente sobrepeso. Según la especialista, se trata de un problema global.Otro de los efectos negativos que mencionó Otero tiene que ver con el sueño: “Un estudio reciente muestra que los pequeños que usan más pantalla duermen menos. Al dormir menos, hay menor desarrollo cognitivo”, dijo.

Por último, respecto de las pantallas, concluyó: “La exageración siempre es mala. Pero cuando hay un uso correcto y bien manejado, no hay ningún problema”.

Sugerencias contra el sedentarismo

Los especialistas sostienen que el fin de semana es un objetivo prioritario para llevar a cabo intervenciones que permitan pasar menos tiempo delante de una pantalla, ya que tanto el uso de la televisión como el de la computadora es particularmente alto estos días de descanso.

En este sentido, sería necesaria la promoción de actividades en diferentes ámbitos (familia, colegio o comunidad) como alternativas a esos largos periodos que niños y adolescentes pasan sentados en su tiempo de ocio.

Durante los días de descanso se debería potenciar la actividad física de intensidad moderada a vigorosa, así como el desplazamiento activo.

Ojo con los ojos

Un 15% de los menores de un año de edad juega habitualmente con las aplicaciones de móviles y tabletas. Es un recurso común en los viajes en auto, para entretenerlos cuando no quieren comer o incluso para calmarles cuando tienen algún berrinche. Además, a diferencia de la televisión, los padres llegan a sentirse menos culpables al pensar en el valor educativo de los juegos y las aplicaciones de los smartphones con que se divierten los pequeños.

Y, sin embargo, pediatras y oftalmólogos pediátricos desaconsejan su uso continuado, especialmente en niños menores de dos años.

Los niños, y en particular los menores de dos años, cuentan con gran plasticidad en su sistema visual, adaptándose a las circunstancias y al medio en el que se desarrollan. De ahí que si pasan mucho tiempo trabajando con una pantalla muy reducida y cercana a la vista – unos veinte centímetros – su sistema de enfoque se podría ver alterado.