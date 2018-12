For Ever se adjudicó el segundo puesto

Ventaja. For Ever, al igual que Boca Unidos, jugará cuatro partidos de local durante el octogonal de la fase campeonato.

Chaco For Ever goleó como local 3 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta en la noche del viernes y se quedó con el segundo lugar de la Zona 4 del Torneo Federal A.

Anotaron para el triunfo del Negro Milton Zárate de penal, Marco Prieto e Ignacio Ruano.

También por la fecha 18, última de la primera fase, Sarmiento de Resistencia no pudo imponer condiciones en su visita a Juventud Antoniana de Salta e igualó 1 a 1. El goyano Angel Piz abrió la cuenta para el Decano pero se lo empató Gustavo Mendoza.

Este resultado, sumado al éxito de For Ever, posicionan a Sarmiento como el tercer mejor equipo de la Zona 4, detrás de Boca Unidos y su clásico rival. Con dos partidos a disputarse esta tarde desde las 17 se bajará el telón de la última fecha.

San Jorge de Tucumán y Crucero del Norte pugnan por el cuarto puesto y evitar la Reválida: los primeros reciben a Altos Hornos Zapla de Jujuy con arbitraje de Fabricio Llobet, y los misioneros jugarán en Garupá frente al colista San Martín de Formosa con referato de Federico Guaymas Tornero.