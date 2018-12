Los pibes de Juventus definen el título con Bahiense del Norte

Juventus, de Corrientes y Bahiense del Norte, de Bahía Blanca, definirán esta tarde en el estadio del segundo, el título de campeón del torneo Argentino de Clubes U13 que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb).

Ayer, por la primera jornada del Final Four, el equipo granate que dirige Renato Novatti superó a River Plate por 55 a 54 para instalarse en una histórica final. Su rival será el conjunto local, que en el segundo juego de semifinales venció ampliamente a Recreativo de Paraná por 83 a 63.

Esta mañana se disputará el partido por el tercer puesto, mientras que desde las 17 se jugará la gran final del Argentino U13, en una jornada que será inolvidable para el club local, ya que también será testigo de la final nacional U17.

El partido inaugural del Final Four abrió la jornada de una inmejorable manera. Juventus superó a River Plate por 55-54 en un duelo vibrante que se definió en los instantes finales. El quinteto inicial de los de Capital Federal impuso su ritmo en el comienzo del juego, pero con el ingreso de Hugo Benítez, Juventus metió un parcial de 23-10 en el segundo cuarto para irse al descanso con diez de diferencia.

Si bien River descontó en el tercer parcial, la ventaja siguió siendo para los correntinos, que terminaron el juego con ocho triples anotados, cuatro de ellos de la mano de Benítez.

En el último capítulo parecía que la historia estaba sentenciada, pero los Millonarios no dejaron de luchar, y con un triple más dos conversiones de tiro libre, se pusieron a uno. Juventus falló desde la línea, pero tras el rebote no quedó tiempo para más y la victoria terminó siendo para los correntinos.

San Martín sin final

San Martín buscará esta mañana el tercer puesto del Argentino U17 ante Atenas.

El Rojinegro cayó ayer en semifinales 80-74 ante el local, Bahiense del Norte, que definirá el título con San Lorenzo.