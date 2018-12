Nacidos para ganar

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Durante toda nuestra vida, deberíamos soñar y no permitir que nada ni nadie interfiera con nuestros sueños. Los seres humanos somos soñadores por naturaleza. En nuestro interior hay sueños maravillosos que solamente cada uno de nosotros puede dar a luz, a pesar de los muchos obstáculos.

Tal vez en el pasado tuviste contratiempos que debiste superar. Quizás no estás en la mejor situación en este momento. Pero hoy es el tiempo. Tu presente es importante. Ahora es el momento justo para caminar hacia tu sueño y verlo plasmado en la realidad. Pero hay tres pasos ineludibles que todos debemos dar. A saber:

1. La promesa.

2. La dificultad.

3. La provisión.

Alcanzar la meta

La promesa nos la hacemos a nosotros mismos cuando nos determinamos a alcanzar eso que tanto deseamos. Dentro de nosotros tenemos la seguridad inamovible de que, tarde o temprano, llegaremos a la meta y lo disfrutaremos. Pero para que esto suceda, necesitamos revisar nuestra manera de pensar. Uno puede hallarse a pocos metros de algo grande pero, con su mentalidad, a kilómetros de distancia.

Una forma de llevar a cabo esta revisión es preguntarse: “¿Cuáles son mis creencias en tal y tal área? Así nos aseguramos de que no haya en nosotros ninguna creencia limitante que nos estanque y somos libres para dejar que sea el sueño el que nos empuje, nos anime y nos mueva hacia su conquista.

Problemas

El paso siguiente es el problema. ¿Sabías que tu problema tiene el tamaño de tu sueño? Si tenés un sueño grande, te guste o no, tendrás que enfrentar dificultades grandes. Pero esto no debería desmotivarnos ni llevarnos a abandonar. Porque los problemas cumplen la función, una vez resueltos, de promocionarnos a un nivel de crecimiento mayor donde contamos con la fortaleza necesaria para avanzar. Toda crisis nos ayuda a madurar.

Y por último aparece la provisión para cumplir nuestro sueño. Todo lo que necesitás para llegar a tu mayor anhelo ya ha sido preparado y dispuesto para que te topes con ello en el camino: cosas materiales, situaciones, contactos, personas, etc. ¿Podés creerlo? Jamás podrías soñar algo que no sos capaz de alcanzar. Comenzá a pensar como los triunfadores. Ellos declaran: “Voy a ganar donde antes perdí”.

Cuando entendemos que todos somos nacidos para ganar, es que los verdaderos cambios tienen lugar en nuestra vida. No importa que seamos minoría, ni que el león de las adversidades ruja fuerte o nos supere en fuerza. Si nos mantenemos confiados y firmes en la persecución de nuestros sueños, pensando correctamente, cuando menos lo esperamos alcanzaremos la cima.

Con el 2018, otro año termina, pero no se agota la capacidad de soñar. Si fuiste afortunado y lograste tus objetivos, seguí soñando y esperando lo mejor para tu vida y la de aquellos que te rodean. Liberá al hombre o a la mujer gigante que hay dentro de vos y hacé todo lo que necesites hacer. Hoy es el tiempo, no esperes a mañana. Y recordá esto: Tus sueños no tienen fecha de vencimiento. Si no se cumplieron hasta ahora, pronto se cumplirán.

En qué gastás tus horas

Una manera de empezar a trazar tus metas es revisar en qué gastás tus horas. En una hoja, escribí todas tus actividades del día, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, hacé una lista de lo que haces hora tras hora, siendo sincero en tus respuestas.

Después de esto, planteate si lo que estás haciendo hoy te está acercando verdaderamente a eso que tanto querés, si no es así entonces es hora de replantear tu horario y sacarle tiempo a tu sueño, todo empieza con pequeñas acciones. Recordá que un viaje de mil millas inicia con el primer paso.

Posiblemente al principio será difícil adaptarte a las nuevas acciones que estas incluyendo en tu vida y seguramente te va a costar algunos sacrificios pero seguramente el resultado será más que positivo.