Stanovnik instó a ser tolerantes con quienes “nos resultan hostiles a los valores cristianos”

Itatí fue epicentro ayer de la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de María, con la llegada de peregrinos de diferentes partes de la región, ratificando a esta advocación como patrona del NEA y en cuya misa central el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, la puso como ejemplo para imitarla en la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural que convive en el país.

En el inicio de su mensaje alusivo a la festividad religiosa, el prelado saludó a los sacerdotes orionitas que administran la basílica y a todos los devotos locales y peregrinos que se acercaron a venerarla en este día, y destacó la participación de feligreses de Concordia (Entre Ríos), los ciclistas de Posadas (Misiones) y los jinetes de Ituzaingó, a los que se sumaron miembros de las policías de Corrientes y Córdoba con la imagen del Santo Cura Brochero. También agradeció la presencia del vicegobernador Gustavo Canteros y del intendente Germán Fernández.

En la homilía, citó el pasaje bíblico de “La anunciación del ángel Gabriel a María”, en el que recordó “que ella, de novia con José, con un proyecto lindo de matrimonio, iba a ser la madre de Dios, un embarazo fuera de lo común”. Y agregó que “los creyentes solemos decir ‘Dios lo puede hacer, es cosa de Dios’. Es una explicación pobre”, sostuvo.

Aclaró que “si realmente creemos que somos obra de Dios, de un Dios creador y no de un Dios que se olvidó de su pueblo, de la familia humana, sino que se comprometió con ella desde el comienzo, es lógico que la creación no está sujeta, solamente, a las leyes de la naturaleza, sino también sujeta a las leyes de Dios; esto tiene su lógica. Ahora, si descartamos a Dios y no tiene nada que ver con la condición humana ni con la creación, entonces tienen razón los que dicen ‘esta es una linda fábula para explicar una intervención de Dios’, etcétera”, refirió.

Entre los sinónimos de inmaculada que se emplean, destacó el de la oración a la Virgen de Itatí, que la nombra como “purísima”. Por lo que consideró que María “nos recuerda que Dios quiere transformar nuestro corazón y hacerlo puro, libre de egoísmos, libre de mostrarse a sí mismo, libre de aprovecharse de los demás, es un corazón bien orientado en el amor y a los servicios de los otros, hasta las últimas consecuencias”.

Resaltó que “así lo rezaban las generaciones que nos precedieron, por eso aprendieron a cuidarse unos a otros. Si nosotros estamos allí -me refiero sobre todo a Corrientes y al NEA- sobrevivimos como pueblo, es gracias a esta oración que rezaron las generaciones que nos precedieron, donde aprendieron a cuidarse, en medio de luces y sombras, pero sobrevivimos y esto es muy importante reafirmarlo hoy, dar gracias a Dios”.

Insistió que “ellos valoraron e integraron tradiciones y pueblos diversos. La imagen de la Virgen de Itatí -que representa a la Madre de Dios y madre nuestra-

nos enseñó que todos somos

sus hijos, fue así que

nuestros ancestros guaraníes y españoles -para hablar de los primeros, y los que luego se fueron incorporando a la convivencia inicial- nos enseñan que la tolerancia, el respeto y la inclusión son un valioso patrimonio de nuestro pueblo. Patrimonio que debemos valorar, agradecer y mejorar”, subrayó.

Luego exhortó: “Pueblo argentino, somos un pueblo tolerante, a pesar de algunos inadaptados que recogen piedras y que rompen todo, y además todavía no sabemos qué hacer con ellos, pero poco a poco esperemos encontrar un camino de contención. Basta que nos miremos acá en esta asamblea, somos todos distintos y procedemos de pueblos, tradiciones y culturas diversas, y sin embargo estamos juntos”.

Volviendo a aludir a la figura de la Virgen María, aseguró que “ella fue el mejor antídoto contra la discriminación, el estímulo más fuerte para valorar toda vida, especialmente la más frágil e inocente, y la más amplia apertura para que en esta hermosa tierra del Taragüí se pudieran arraigar y fusionar entre sí comunidades españolas, italianas, árabes, judías, y hoy continúan llegando inmigrantes nuevos, a los que la comunidad correntina y el pueblo argentino acoge y respeta”.

Interrogó después: “¿De dónde nos viene ese espíritu universal y fraterno que no nos cierra ante el hermano y la hermana que se presenta diverso en su aspecto, cultura y creencias? No lo dudemos, nos viene de nuestras raíces cristianas”, y resaltó el “amor que se hizo mestizaje en nuestro pueblo peregrino. Son mucho más que ideas, es historia vivida. No es el resultado de una interpretación idealista y sesgada de los acontecimientos pasados, es la verdad que se puede ver en los rostros tan diversos de este pueblo, en la actitud acogedora y familiar que pone de manifiesto la capacidad de convivir con todos, independientemente de su diversidad cultural, sus creencias propias y sus tradiciones”.

El arzobispo de Corrientes recalcó que “la Inmaculada es la gran esperanza para nuestro pueblo, es apertura y acogida maternal que abraza a todos, con una sola excepción: siente una especial predilección por sus hijos e hijas más pobres y alejados. Los peregrinos y devotos de la Pura y Limpia Concepción tenemos la enorme responsabilidad de ser misioneros de esa predilección, de ser tolerantes, cercanos y respetuosos de todos, especialmente de aquellos que nos resultan más molestos, extraños y aun hostiles a los valores cristianos”. Finalmente, según el audio difundido a través de Radio San Cayetano, instó a “superar la indiferencia por el pobre y el que sufre, y tener la sabiduría suficiente para no dejarnos engañar por quienes nos quieren seducir con una vida sin religión, sin familia y sin patria”.