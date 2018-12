UMC y Haciendas Villaguay cerraron su ciclo de subastas por TV en la provincia

Como en el final de cada año, las firmas UMC SA y Haciendas Villaguay SRL eligieron la localidad de Esquina para su último remate televisado de 2018 en Corrientes. Para la ocasión los representantes de ambas casas rematadoras filmaron más de 7 mil vacunos, principalmente en campos de Corrientes y el NEA, los cuales se vendieron en su totalidad y con valores satisfactorios. El próximo viernes, las dos empresas cierran su calendario comercial en Villaguay, con otra subasta por TV.

El 112° remate televisado de UMC SA y Haciendas Villaguay SRL reunió a muchos productores, clientes y amigos de ambas casas consignatarias, para el último evento del año en la provincia de Corrientes, que nuevamente se realizó en Esquina. El salón de la Sociedad Rural de esa localidad del Sur provincial se mostró colmado para presenciar la venta, que tuvo a Nicolás Canessa y Juan Leandro Urioste como martilleros, con la coordinación a cargo de Federico Casal, representante de UMC SA en esa localidad.

La venta fue ágil y se logró colocar la totalidad de la hacienda filmada, a excepción de un par de lotes de vientres preñados, que se vendieron luego de forma particular. “Fue un buen remate, después de la subasta de noviembre que habíamos tenido en Corrientes, y que no había sido del todo buena”, comentó Bautista Bastanchuri, representante de UMC SA.

El joven consignatario consideró que “se vendió muy bien el macho”, haciendo referencia a los terneros y novillos. Y también remarcó una cuestión particular que se dio en el remate: “Vimos que por ahí los lotes más pesados de cada categoría tenían el mismo precio o mejor que los livianos”, explicó, y en cuanto a esta particularidad sostuvo que “puede que los compradores estén buscando un animal más logrado, que necesite sólo terminación en el campo o en el feedlot, ante alguna demanda específica y a corto plazo”.

Sobre el balance del año, Bastanchuri comentó que “el contexto actual por ahí no es el mejor, pero creo que fue un año bueno, aunque cambiante; tuvimos un pico de precios en septiembre, pero no se sostuvieron; y al parecer los precios que se vienen dando marcan una tendencia; veremos qué pasa más adelante”.

En cuanto a promedios generales por categoría, los terneros hicieron $51; mientras que los novillitos y novillos promediaron $45. Los lotes mixtos de terneros machos y hembras tuvieron un precio promedio de $48,90; las terneras y vaquillas $43,52, las vacas de invernada $28,65.

En este contexto, Bastanchuri también remarcó el gran acompañamiento que tuvo el remate de Esquina. “Nos sentimos muy acompañados por muchos clientes y amigos que vinieron a cerrar este año de subastas con nosotros; el productor confía en nuestra firma y en el sistema de remates televisados, que da buenos resultados en la zona”, señaló el joven consignatario.

Las firmas consignatarias cerrarán su ciclo comercial 2018 el próximo viernes 14 de diciembre en la localidad de Villaguay, con su último remate televisado por Canal Rural, que tendrá una oferta de alrededor de 5 mil cabezas.