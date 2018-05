Mayer avanza en Madrid: eliminó a Verdasco y busca los cuartos de final

Encendido. Mayer apabulló a Verdasco y hoy juega ante un top five.

El correntino Leonardo Mayer (45º) está encendido. En primera ronda del ATP 1000 de Madrid superó en dos sets al italiano Fabio Fognini (19º) y ayer se metió en los octavos de final al vencer 6-2 y 6-1 al veterano local Fernando Verdasco (37º).

El Yacaré ganó el 69% de los puntos con el primer servicio y el 83% con el segundo. Además, salvó tres break y aprovechó cuatro de diez puntos de quiebre.

Mayer quebró dos veces en el primer set (segundo y octavo games) y otras tantas en el siguiente (segundo y cuarto juego) para quedarse con el partido en sólo 1 hora y once minutos. Con esta victoria, el jugador surgido en el Corrientes Tennis Club igualó su mejor actuación en Madrid, ya que en 2015 también llegó a octavos de final, donde fue eliminado por el canadiense Milos Raonic.

El correntino tendrá hoy por rival a un top five, el alemán de 21 años Alexander “Sascha” Zverev (3º), segundo favorito al título del torneo, quien venció ayer al ruso Evgeny Donskoy (90º) por 6-2 y 7-5.

El match, por los octavos de final del torneo, está programado para el cuarto turno en la cancha Arantxa Sánchez, aproximadamente a las 15 de Argentina, y será el primer partido en el historial entre ambos.

Pasó Schwartzman

Por su parte, otro argentino, Diego Schwartzman (16) clasificó también a los octavos de final del ATP 1000 de Madrid, al derrotar ayer al español Feliciano López (30º) por 7-5, 2-6 y 6-2.

El “Peque” tendrá por rival en la próxima instancia al español Rafael Nadal (1º), máximo favorito y defensor del título en el certamen madrileño, que se juega sobre polvo de ladrillo y repartirá premios por 7.190.930 euros.

Nadal, número uno del mundo, debutó ayer directamente en la segunda ronda, superando al francés Gael Monfils (41º) por 6-3 y 6-1.

No corrió la misma suerte el azuleño Federico Delbonis (78º), quien se despidió del torneo al caer ante el austríaco Dominic Thiem (7º), por 4-6, 6-3 y 7-5, en 2 horas y 24 minutos.

En tanto que Juan Martín Del Potro, que retornó al circuito en el certamen luego de 40 días de descanso tras haber sido campeón en Acapulco e Indian Wells, superó en su primer juego al bosnio Damir Dzumhur (32º) por 6-3 y 6-3, mientras que hoy se medirá ante el serbio Dusan Lajovic (95º), quien eliminó del torneo al francés Richard Gasquet (29º).