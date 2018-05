Racing venció por 2 a 0 a Arsenal y va por el pase a la Libertadores

Le costó más de lo esperado, pero Racing logró el objetivo de ganarle a Arsenal por 2 a 0 y ahora espera la última fecha de la Superliga para saber si estará en la Copa Libertadores 2019.

Racing debió haberlo definido antes porque acumuló situaciones con Lautaro Martínez, “Licha” López y Ricardo Centurión. Y porque el árbitro Baliñó omitió un penal enorme por falta de López, a poco del inicio.

El cansancio de una agenda muy cargada, en las últimas tres semanas, por torneo local e internacional le quitó capacidad de presión y redujó la precisión de La Academia. Pero con un cabezazo de “Licha” y un remate fuerte de Lautaro Martínez, lograron los tantos con los cuales el equipo de Eduardo Coudet desniveló en el segundo tiempo.

Para ir a la Libertadores, debe ganar a Colón el lunes y que no gane Independiente en Santa Fe, o que Huracán no triunfe sobre Boca o Talleres no supere por tres goles más de diferencia que la Academia o empate. Si empata con Colón, necesita que pierda Independiente y que Talleres empate o pierda.