El IOSCOR presentó los planes de Cesación Tabáquica y Enfermedad Pulmonar Obs

El acto se efectuó en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, presidido por el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, y la presencia del interventor del IOSCOR, Raúl Squercia, el gerente general, Gustavo Vega; la jefa del Departamento Patologías Especiales, Sonia Castillo; la médica especialista en Neumonología, Rocío Cardozo; el responsable del programa, Jorge Kriskovich (del Departamento de Prevención Cardiovascular del Instituto de Cardiología), médicos, técnicos y profesionales del área.

El doctor Ricardo Cardozo expresó su satisfacción por el anuncio y felicitó a los integrantes del IOSCOR, una de las obras sociales más reconocida a nivel nacional por su eficiencia.

“En estos momentos estamos encarando en la provincia la cobertura universal de la salud, que se trata fundamentalmente en la estrategia de prevención de enfermedades de las que nos enfermamos y morimos”, indicó. Por ello sostuvo que se debe poner mucho énfasis y en primer lugar cambiar el paradigma. “Ir a buscar al paciente y no estar sentado esperando que venga a nosotros y en este sentido la nueva estrategia de la obra social coincide absolutamente con esa modalidad de trabajo”.

El ministro de Salud resaltó que no es sólo en éste ámbito de trabajo que se destaca el IOSCOr sino en todos los planes de prevención y defensión especiales que han desarrrollado y vienen desarrollando. Uno de los ejemplos es el plan mujer que va a distintos lugares de la provincia a buscar los pacientes y no solamente está con el afiliado en el momento de pagar los medicamentos.

El doctor Cardozo expresó que los hospitales no dan abasto por la cantidad de pacientes que atienden a diario y advirtió que va a seguir siendo así “si no se trabaja en la prevención”. El Instituto de Cardiología, por ejemplo, le queda chica la manzana donde están sus instalaciones y por ello creo que se debe acentuar el trabajo preventivo. Un porcentaje importante de personas no saben que padecen EPOC, “hay que ir a buscarlas y la tarea que cumple el IOSCOR es muy importante. Yo quiero agradecerle e instarlo a trabajar juntos en esta cobertura universal. Es el desafío que nos espera y por supuesto que vamos a estar todos juntos para afrontarlo”.

Paso adelante importante

Previamente, los doctores Sonia Castillo, Rocío Cardozo y Jorge Kriskovich se refirieron a los planes que se van a encarar de ahora en más a través del IOSCOR. Un plan de programa EPOC el cual es la cuarta enfermedad causal de muerte en el mundo provocada por el tabaquismo y tratarlo a través de la obra social implica dar un paso adelante muy importante.

En una primera etapa abarcará 6 meses con el trabajo de un equipo interdisciplinario y después el afiliado afectado entrará en el plan EPOC, con chequera anual que consta de consulta, recetario por el tiempo que dura. El objetivo es advertir sobre lo dañino del tabaquismo que llevan a contraer el EPOC y enfermedades concominantes.

Coincideron en que el plan de cobertura de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica representa un paso adelante, de gran trascendencia, en la atención de esta patologìa en nuestra provincia. Explicaron que la EPOC es una enfermedad respiratoria crónica, prevenible, tratable, debido a la obstrucción del flujo aéreo que generalmente es irreversible. Es causada por la exposición crónica de partículas nocivas como ser el tabaco, fundamentalmente, y con el paso del tiempo produce un deterioro no sólo en la capacidad respiratoria del paciente sino también le genera una limitación en sus actividades cotidianas.

Advierten los profesionales médicos que estudios de prevalencia realizado en el 2016 en personas dieron cuenta que en pacientes de más de 40 años de edad y los resultados detectados llegan a un 14,5 % en la Argentina, de ellos el 94% tienen más de 50 años, 18% son hombres y mujeres el 12%. En tanto el 82% fue o es fumador, el 43,5% con EPOC y fumando actualmente. Pusieron de relieve que es la cuarta Causal de muerte en el mundo y muy pronto pasará a ser el tercero según los pronósticos.

En simultáneo

La doctora Cardozo dijo que el Plan EPOC se presenta en simultáneo con el de Cesación Tabáquicase presenta en simultáneo junto a un plan de cesación Tabáquica, a fin de lograr un gran impacto en la prevención de ésta patología. Se responde a esta iniciativa del IOSCOR ante la demanda de pacientes que padecen esta enfermedad de alta prevalencia en pos de que en forma preventiva se pueda resguardar la salud de los correntinos.

Jorge Kriskovich responsable del programa y resaltó que la obra socialinterprete el tabaquismo como un gran flagelo, que representa un impacto muy grande en salud para nuestra comunidad, tanto desde el punto de vista por su mortalidad como el punto de vista económico por los años de vida perdidos precozmente, mucha gente que pierden la vida o pasan a transformarse en improductivas para la sociedad.

Consideró que se debe poner énfasis en su tratamiento para la prevención de la EPOC, entiendo que es una enfermedad adictiva, una adicción, crónica y el paciente necesita ayuda. Interpretando como una enfermedad e interprete el impacto que tiene para toda la sociedad.