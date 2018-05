En pleno proceso de recuperación y alejado de las canchas, el jugador de San Martín Leonardo Mainoldi explicó la lesión que obligó al equipo correntino reemplazarlo temporariamente. “Tengo una hernia de disco, está localizada ahí. Es algo que ya tenía y con algún golpe comenzó a apretar el nervio ciático e irradia a toda la pierna”, sostuvo. “Eso me pasó en el partido ante Atenas. Estoy bastante mejor de cómo estaba. Trabajando día a día con José Osimani haciendo un poco de espacio para que la hernia no apriete el nervio”.

Mainoldi se encuentra en Buenos Aires para su rehabilitación. “Es una sensación rara no poder estar. Voy a hacer todo lo posible para volver, pero eso se verá a futuro, ahora quiero que el nervio esté en condiciones. En la parte más linda no poder estar no está bueno, pero haré todo para que el equipo siga avanzando como uno espera después de estos 30 días de recuperación”, sentenció en declaraciones formuladas a Uno contra Uno Radio.

Respecto a la serie de Playoffs ante Boca que está 1-1, expresó: “Son situaciones distintas por ubicación o por cómo fue la temporada de cada uno. Siendo sinceros, Boca hizo un mejor juego en el segundo partido. Boca sintió que volvió Lucas Pérez y nosotros no tuvimos un gran porcentaje ni estuvimos bien en la defensa”.

Por último, brindó un amplio respaldó a sus compañeros. “Confío plenamente en el equipo y sé que tenemos muchas armas, somos uno de los mejores equipos con récord en ruta. Hay que trabajar el próximo partido y no pensar en la derrota del segundo juego”.