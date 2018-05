Condenado a cinco años de prisión por abusar de la nieta de su pareja

El Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes condenó a un hombre a cinco años de prisión por abusar sexualmente de la nieta de su pareja en la localidad de Paso de la Patria. Sin embargo, continuará en libertad hasta que el fallo quede firme. La lectura de los fundamentos de la sentencia se realizará el 16 de mayo.

Se trata de Delfino Davalos de 57 años, quien fue hallado culpable del delito de abuso sexual simple.

Autoridades

El tribunal estuvo presidido por el juez Ariel Azcona y secundado por los jueces Cristina Sánchez y Juan José Cochia. En representación del Ministerio Público se desempeñó el doctor Gustavo Schmitt.

La causa

De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió el 5 de febrero de 2013 en una vivienda de la localidad de Paso de la Patria.

Según el relato de la víctima de 10 años, el episodio se produjo en el living de la casa.

La menor se encontraba viviendo con su abuela y su pareja, ya que sus padres se encuentran separados.

En la vivienda también residían su madre y un hermano mayor.

La niña contó que estaba viendo televisión junto con Davalos y que en un momento él tomó su mano y la llevó a su genital con el fin de que lo acaricie. Ella se resistió y fue entonces cuando el imputado se bajó el pantalón para exhibirle sus partes íntimas. En ese momento la menor logró zafarse y corrió a su habitación a encerrarse.

Minutos después, su hermano, que se encontraba durmiendo en otra habitación, se levantó y le pareció extraño que la niña no estuviera viendo televisión, ya que era habitual que hiciera eso a la siesta tarde.

Fue a ver a su hermana para saber si le pasaba algo. Ella estaba en su cama y oculta debajo de una frazada. La menor no le contó nada sino que preguntó a qué hora regresaría su mamá de trabajar. Cuando la mujer llegó a la casa, su hija le contó lo que había padecido.

El padre de la menor fue quien radicó la denuncia y a partir de allí se inició la investigación.

La abuela de la pequeña no le creyó a su nieta y por el contrario, terminó expulsando de la casa a toda la familia. La señora entendió que su pareja era incapaz de hacer algo así.

La causa llegó a juicio y el acusado nunca estuvo detenido. Tan sólo tenía prohibido acercarse a la víctima.

Ahora, tras un juicio que empezó y terminó en el mismo día, fue condenado a cinco años de prisión.