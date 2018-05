En Saladas ya son 26 los casos probables de dengue y piden extremar la prevención

Si bien en Saladas se están realizando algunas acciones destinadas a prevenir casos de dengue, hace una semana se intensificaron las medidas, debido a que comenzó a incrementarse el número de personas afectadas. Hasta ayer ya eran 26 los casos probables y mientras continúan con los operativos para frenar la citada enfermedad, destacan la necesidad de que la población en general pueda adoptar todas las medidas de prevención necesarias.

Salud Pública de la Provincia, de la Nación, el hospital “María Auxiliadora, los bomberos, la Policía, el Municipio y hasta los estudiantes de la carrera de enfermería que se dicta en la ciudad están trabajando para reducir las posibilidad de que la afección pueda proliferar en la comunidad.

“Hace una semana que se intensificaron las tareas. Unificamos esfuerzos y en ese sentido, es muy importante que toda la población pueda tomar conciencia de la importancia que tiene por ejemplo mantener los patios limpios, evitando así que se generen reservorios de larvas del vector”, expresó el director del hospital local, Walter López.

Hasta ahora, precisó “hay 26 casos probables. Igual se siguen mandando muestras de febriles”. En este punto, recordó que “se habilitó un consultorio exclusivamente para la atención de paciente que presenten ese síntoma”.

“Es trascendental que la gente pueda acudir al centro de salud y no se automedique”, acotó López.

Evolución

Hasta ahora todos los pacientes que fueron registrados como casos probables de dengue no tuvieron complicaciones.

“Sólo uno está internado, pero está evolucionando bien y estimamos que en uno o dos días podrá regresar a su hogar”, afirmó el director del hospital María Auxiliadora.

Con respecto a las zonas donde se detectaron casos, comentó que “la mayoría son pobladores de los barrios San Antonio, Don Bosco o San José. Y unos pocos, viven en otras zonas de la ciudad, son casos aislados”. En cada uno de los lugares se profundizaron los trabajos aún pese a las lluvias registradas ayer. “Debido a las condiciones del tiempo, durante la jornada trabajamos en lugares cerrados. Por ejemplo, fumigamos la Escuela Técnica que está emplazada en uno de los barrios más afectados, el San José”, señaló López al cierre de esta edición.

En este sentido, indicó que esperan que no se registren nuevas precipitaciones para poder avanzar con más tareas de bloqueo. No obstante, resaltó, igual se trabaja con otras medidas de prevención.

Para hoy está previsto el arribo de profesionales del área de Epidemiología de Salud Pública de la Provincia que está a cargo de Gustavo Fernández. En este punto, precisó que “ellos vienen lunes, miércoles y viernes”.

Reservorios

“Es trascendental que toda la población tome conciencia de la necesidad de adoptar las medidas de prevención”, insistió López. Haciendo hincapié en la importancia de eliminar potenciales reservorios de larvas del vector.

“Por ejemplo, en el Hogar de Ancianos había un tanque de agua sin tapa y se encontró una gran cantidad de larvas y lo mismo sucedió en tres talleres mecánicos. En este caso se detectó en cubiertas y restos de partes de vehículos pero hoy (ayer) el Municipio ya fue a realizar descacharrados en esos lugares”, detalló López. Al mismo tiempo reiteró: “Es trascendental que en todos los domicilios se tomen recaudos, para no generar reservorios que permitan la proliferación del vector”.