Mayer fue superado por el número 3 del mundo y quedó eliminado

El correntino Leonardo Mayer se despidió en la víspera del cuadro de singles del certamen de tenis Masters 1000 de Madrid, luego de perder con el alemán Alexander Zverev por 6-4 y 6-2.

Mayer, ubicado en el puesto 45 del ranking ATP, cayó al enfrentar a “Sascha” Zverev (21 años, 3° del mundo y segundo favorito), en una hora y 10 minutos de juego, por los octavos de final del torneo español, que se juega sobre polvo de ladrillo y repartirá premios por 7.190.930 euros.

El “Yaca” Mayer, que logró dos buenas victorias en el certamen ante el italiano Fabio Fognini (19) y el español Fernando Verdasco (37), ayer no tuvo opciones de triunfo luego de perder el primer set. En ese parcial, con el marcador 5-4 y el saque del alemán, tuvo una posibilidad de quiebre, pero Zverev los evitó con dos aces.

En el segundo set, Mayer se desconcentró. Discutió con el árbitro un punto dudoso y se fue mentalmente del encuentro. Situación que fue claramente aprovechada por el actual tenista que marcha tercero en el escalafón internacional.

A diferencia del partido pasado ante Verdasco, que aprovechó todas las oportunidades de quiebre, esta vez frente a Zverev tuvo una sola oportunidad y no la aprovechó. Además, Zverev jugó muy bien con su servicio y no dejó que Mayer se metiera en el partido. Con un 82 y 83% de puntos ganados con el primer segundo saque, respectivamente, el alemán fue mucho más que Leo.

Ahora, Mayer participará en el Masters 1000 de Roma como parte de la gira sobre polvo de ladrillo previa a Roland Garros, el Grand Slam sobre esta superficie, que comenzará el 27 de mayo en París.

La jornada del jueves en Madrid fue negativa para los tenistas argentinos. A primera hora, en la cancha central, sorpresivamente quedó eliminado el tandilense Juan Martín Del Potro (6) frente al serbio Dusan Lajovic (95) por 3-6, 6-4 y 7-6 (8/6).

Mientras que en el último turno, el “Peque” Diego Schwartzman, ubicado en el puesto 16 del escalafón mundial, perdió con el número uno del mundo, el español Rafael Nadal, máximo favorito y defensor del título en Madrid, por 6-3 y 6-4 en un encuentro que duró una hora y 44 minutos.