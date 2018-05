Nuevos punteros en la A

Nuevos líderes, en dos categorías, dejó el pasado fin de semana la disputa de la octava fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón. En la Primera A, Victoria y Comunicaciones desalojaron de lo más alto a Pingüinos, mientras que en la C, Olimpo y Libertad hicieron lo propio con Hawai. En tanto que en la B, Mayorista logró mantener su lugar de privilegio, pese a ser vencido.

En la división superior, Complejo Oriana ratificó su buen certamen al vencer a Pingüinos 4 a 2. Este resultado fue aprovechado por Victoria, le ganó a El Cosmos 5 a 2, y Comunicaciones superó a Marmolería 4 a 3, que dio el salto a la primera ubicación.

La goleada de la jornada se la propinó Fénix a San Jorge, 9 a 2. El vencedor sigue cerca de los punteros y todavía adeuda un partido. En tanto, Bañado Norte triunfó frente a Olimpia 5 a 4 y también se mantiene expectante en los primeros lugares.

Los otros resultados registrados fueron: Cruz Diablo 4 - Deportivo Dengue 3, Pinta Porá 7 - 17 de Agosto 6, Nacional 6 - Panadería Romero 4 y Real Unión 4 - Primos 6.

Primera B

En la Primera B, no hubo modificaciones en los dos primeros lugares, pero con la particularidad de que el puntero y el escolta fueron vencidos. Mayorista cayó con San Gerónimo 5 a 3 y Deportivo Cichero perdió frente a Aberturas Nordeste 3 a 2.

Los que sacaron provecho de estos marcadores fueron Talleres que venció a El Decano por 4 a 2, y Don Ocho que le ganó a Islas Malvinas 5 a 2, para acortar la ventaja con lo más alto de la tabla.

Los otros partidos disputados tuvieron estos resultados: San Benito 4 - Jaguares 3, Internacional 6 - Porto FS 2, Boca Unidos 4 - Santa Teresita 1 y Barrio San Martín 6 - Gafa 4.

Primera C

Olimpo superó a Hotel Hawai 1 a 0 y ahora es uno de los nuevos punteros en la C junto con Libertad que le ganó a Submarino 5 a 4. Los otros cotejos finalizaron de esta manera: Imperio 5 - San Juan 1, Deportivo Sur 2 - Hebraica 1, El Santo 3 - Cofradía 2, Juniors 3 - Los Troncos 1, Lunes Culturales 5 - Aplanadora 4, Perú 2 - Barrio 17 CFS 2.