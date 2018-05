Pichetto anticipó que se debatirá el proyecto “en dos o tres semanas”

El jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Pichetto, confió en que la media sanción ingresará en las próximas horas y que “en dos o tres semanas” será debatido en el recinto. Pero en el peronismo advirtieron que “los giros a las comisiones los define la Secretaría Parlamentaria” y que “es un resorte que hace dos años y medio que no controlamos nosotros”.

Pase lo que pase en el Senado, el Gobierno ya tiene decidido vetar la ley. Ayer, por caso, el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando Sánchez, justificó esa alternativa al plantear que se trataría de “un acto de responsabilidad” del Presidente.

“Aprobar un proyecto de ley que no dice de dónde van a sacar 200 mil millones de pesos, es un acto de irresponsabilidad enorme”, sostuvo Sánchez. En este sentido, sostuvo que el Gobierno “no cometerá el mismo error que cometió el gobierno anterior de no haberse preguntado durante años de dónde iban a sacar la plata para pagar los subsidios”.