Por lluvias hay más evacuados en cinco comunas y suspendieron las clases en seis departamentos

Hasta la tarde de ayer, las intensas precipitaciones -que en la mayoría de las localidades se iniciaron el martes- dejaron serias consecuencias en gran parte del Centro y Sur provincial, con más de 300 evacuados en cinco localidades, situación que también obligó a que el Ministerio de Educación resuelva asueto escolar hasta hoy en los seis departamentos de la zona. A la vez, los municipios se declararon en Emergencia Hídrica.

Santa Lucía

Entre el miércoles y ayer, llovieron unos 310 milímetros y esto generó dos problemas: colapsaron los sistemas de desagües y creció abruptamente el río, que hasta días atrás su caudal tenía una altura de 48 centímetros y al cierre de esta edición ya se había elevado a 3, 16 metros, según el titular del área de Seguridad del Municipio de Santa Lucía, Fernando López. El citado funcionario era parte de un amplio equipo que incluía no sólo a personal de distintas áreas de la administración municipal, sino también de otros organismos como la Policía y los Bomberos, que integran el comité de crisis.

“Hasta ahora tenemos unas 11 familias evacuadas en el salón comunitario de una parroquia, algunas provienen de los barrios y otras de la zona ribereña, porque allí también comenzó a avanzar el agua”, contó López a El Litoral. En este marco, aclaró que “algunas se autoevacuaron porque hay varios barrios anegados. Por ejemplo, en un predio donde años atrás se formó un asentamiento, hay más de medio centenar de casas con dificultades. Pero estimamos que en 24 o 48 horas, si no llueve más, se normalizaría la situación en esas zonas”.

Con respecto a esto, señaló que “alrededor de las 17 comenzó a despejarse. Paró de llover. Ojala que ya no se registren más precipitaciones, así puede escurrir el agua de los barrios anegados y se frena la crecida del río, si no estaremos con grandes dificultades”.

Lavalle

Esta es una de las localidades más damnificadas ya que si bien hacia la tarde cesaron las precipitaciones, quedaron las consecuencias. “Escurre el agua, pero nos queda la gente a la que se le mojaron las pertenencias”, dijo la intendenta, Lucrecia Vásquez, quien añadió: “Tenemos 55 familias evacuadas y autoevacuadas, muchas más. Es una situación que nos desbordó, hacia la madrugada nos vimos superados”.

En declaraciones a Radio Dos, la jefa comunal dijo que “necesitamos colchones, pañales, agua y leche”, y comentó hacia la tarde de este jueves que “se comunicaron de Desarrollo Social de la Provincia para informarme que están viniendo a hacer un relevamiento”.

Curuzú Cuatiá

En esta ciudad continúa el alerta, ya que según informó el director de Acción Social, Miguel García, en diálogo con El Litoral “desbordaron los arroyos Curuzú, Castillo y Marote, y lo peor es que sigue subiendo el nivel del agua”.

Por tal motivo, indicó que “hay unas 30 personas evacuadas en la Vieja Estación, donde cuentan con varios salones. Otras se trasladaron a casas de familiares o vecinos y varias permanecen en sus casas custodiando sus bienes”. También fue necesario “disponer botes y lanchas para ir hacia Chacra Norte, del otro lado del arroyo Curuzú”, puntualizó el funcionario.

Por otro lado, resaltó que “se hicieron cinco puestos de comidas, que se atiende tanto a los evacuados como a otros afectados que pasan a retirar las raciones”. Ponderó que “estamos trabajando con asistencia del Ejército, Bomberos y Policía”.

En tanto fue optimista al comentar que “ahora ya paró de llover y hay viento, parecería que mejoraría el tiempo”.

Bella Vista

La copiosa lluvia en tan corto período de tiempo anegó nuevamente diferentes zonas urbanas de Bella Vista, lo que demandó la activación del sistema de bombeo. Hacia la tarde, la situación se revirtió. “Estuvo complicado, a las 9 se largó con todo, 110 milímetros en hora y media”, relató a este matutino, el intendente, Walter Chávez. Seguidamente, resaltó que por la tarde “ya se normalizó, el agua escurrió. Como ocurre en estos casos, tenemos que bombear en ocho lugares, el principal siempre es la zona que se conoce como la Laguna del Mercado, además ingresó mucha agua a la Escuela Técnica y hubo varios barrios afectados como el Centenario, Hospital y Aeroclub”.

En tanto consignó que “tenemos siete familias evacuadas, que suman 32 personas, en su mayoría niños, que viven al borde de una laguna y son de los barrios Aguilar y Norte. Están alojadas en el albergue municipal y estimamos que mañana (hoy) al mediodía podrían regresar a sus casas”.

Pueblo Libertador

Sobre el panorama en esta comuna, su intendente, Arnaldo Arce, expresó a este medio que “por la tarde mejoró, pero llovió bastante y eso hizo que ahora el arroyo Barrancas esté desbordado”. Si bien aclaró que “no hay vecinos evacuados, los que sí se están retirando hacia zonas más altas son los ladrilleros, tuvimos que colaborar con cinco fábricas para sacar tanto sus ladrillos, como carretillas y demás elementos de trabajo”.

Por otro lado, el miércoles asistieron a la Quinta Sección rural Cuchillas “donde con maquinarias limpiamos los desagües, las alcantarillas y eso permitió que el agua escurriera”, precisó y añadió que “había sectores sin luz y Dpec logró reparar hasta donde pudo ingresar”.

Mercedes

El equipo de Defensa Civil municipal comunicó que evacuaron a 35 vecinos en el albergue municipal, a causa de los 130 milímetros de lluvia que inundaron sus casas, y brindaron asistencia en las zonas más afectadas.

Por su parte, el grupo scout “Mario Abel Adis” solicita donaciones para ayudar a los vecinos afectados por el temporal. Pueden colaborar con alimentos no perecederos, agua potable, ropa, calzado, artículos de limpieza, comunicándose al 3773-526243 o a través de la cuenta en la red social Facebook “Grupo Scout Mario Abel Adis”.