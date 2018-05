Prevención de embarazo no intencional adolescente

Avanzan las acciones para la pronta implementación del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia). Así lo indicó la titular de la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo, Julia Sáez, que dijo a El Litoral: “Estamos preparándonos para recibir a un equipo de Nación, ya que el 30, 31 de mayo y 1 de junio se realizará la Primera Jornada de Formación para Capital y Goya”.

El plan nacional de prevención y reducción del embarazo adolescente, es un dispositivo interministerial con el que se pretende avanzar en la educación sexual integral, la consejería en salud y garantizar la protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Una labor coordinada por el Ministerio de Salud Pública, Educación y Desarrollo Social, quienes trabajarán desde los comedores para dar con las no escolarizadas.

Desde Salud indicaron que los adolescentes del NEA comparten situaciones comunes en relación a indicadores de mortalidad por causas externas (intencionales y no intencionales), embarazos adolescentes, embarazos en menores de 15 años, situación económica e indicadores educativos.