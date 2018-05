Tras su gira de gestión, Valdés ratificó obras nacionales para la provincia

Respecto a su visita a la ciudad de Buenos Aires, el mandatario provincial dio cuenta inicialmente al ser consultado que “estuvimos con el ministro (Guillermo) Dietrich, analizando lo que venimos trabajando juntos: repasando lo que es el puerto de Itá Ibaté, que ha comenzado la obra, que la veníamos monitoreando; también dialogamos respecto a las rutas, infraestructura que tiene la provincia, ya que ustedes saben que de él depende la obra pública de Vialidad nacional, y lo referente a la concreción de los puentes”.

“Le toqué un tema puntual, que es el tema de aeropuertos, en lo referente a Paso de los Libres, y Monte Caseros, donde nosotros estamos reclamando la jurisdicción provincial de manera que la podamos refuncionalizar”, a la vez que “también estuvimos viendo los instrumentos de última tecnología que requiere el aeropuerto Piragine Niveyro, las obras en desarrollo que tenemos de futuros puertos: como en Capital, El Sombrero e Ituzaingó, donde trataremos de incorporar una zona franca, que es uno de los grandes desafíos”, añadió.

Funcionarios nacionales

El jefe de estado provincial continuó, considerando que “contrariamente a lo que ocurría antes, que cuando nos inundábamos hasta la cintura en todo lo que era el río Paraná no venía nadie, hoy creo que permanentemente contamos con un trabajo interrelacionado con el Gobierno nacional. Esa es la forma en la que tenemos que trabajar, que vengan, que estén, que conversemos e intercambiemos ideas y recursos para que a la gente le vaya mejor”.

Respecto a la coyuntura laboral por la que atraviesa el sector, Valdés sostuvo que “sabemos que uno de los sectores más golpeados es la industria textil, en cambio hay otros que están verdaderamente bien. Nosotros estamos trabajando para ver cómo podemos ayudar a este tipo de empresas. Ayer estuvo el secretario de Industria, Edgar Benítez en Esquina tratando de contactarse con la textil que funciona allí”. “Trataremos de amortiguar el efecto, estamos hablando de organismos que no forman parte de la administración pública, sino privada. Anteriormente hubo un aserradero que tenía inconvenientes, en ese caso también nos involucramos para que no se pierdan fuentes de empleo”, añadió.