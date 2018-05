La NASA enviará el primer helicóptero a Marte

Estados Unidos, el país que más robots y sondas ha logrado enviar con éxito al espacio, sigue liderando la tendencia de colonizarlo.

Después de haber lanzado el fin de semana pasado su flamante sonda InSight para estudiar el suelo profundo y los terremotos del planeta rojo, la NASA anunció su intención de enviar en 2020 el primer helicóptero a Marte, un aparato miniatura similar a un drone, que permitirá profundizar el conocimiento, ahora, desde el aire.

El aparato, bautizado "The Mars Helicopter", tiene un fuselaje apenas un poco más grande que una pelota de béisbol y pesa menos de 1,8 kg. Su lanzamiento está previsto para julio de 2020 y su llegada a Marte en febrero de 2021.

La intención de los ingenieros es que viaje desde la Tierra con el rover Mars 2020, un robot sobre ruedas que tiene el propósito de estudiar la habitabilidad del planeta, buscar indicios de vida y evaluar los recursos naturales y los peligros que podrían enfrentar futuros exploradores humanos.

Una vez que el rover esté en la superficie del planeta, se encontrará una ubicación adecuadapara desplegar el helicóptero desde el vehículo y colocarlo en el suelo. Luego, el vehículo se alejará del helicóptero a una distancia segura desde donde transmitirá los comandos. Después de que sus baterías estén cargadas y se lleven a cabo una gran cantidad de pruebas, los controladores de la Tierra ordenarán al Mars Helicopter que realice el primer vuelo autónomo extraplanetario de la historia.

"La Nasa está orgullosa de su historia de pionera", dijo el flamante jefe de la agencia espacial estadounidense, Jim Bridenstine, a través de un comunicado. "La idea de un helicóptero volando sobre el cielo de otro planeta es emocionante", agregó.

Esta iniciativa nació en agosto de 2013 como un proyecto de desarrollo del laboratorio de la Nasa Jet Propulsion Laboratory (JPL). Para volar en la atmósfera marciana, el aparato debe ser extremadamente ligero y potente por las característica propias de Marte.

Vuelo marciano

"El récord de altitud para un helicóptero volando aquí en la Tierra es de aproximadamente 12.000 metros. La atmósfera de Marte es solo 1% de la de la Tierra, así que cuando nuestro helicóptero está en la superficie marciana, ya está en el equivalente de la Tierra a 30.000 metros de altura ", dijo Mimi Aung, gerente del proyecto Mars Helicopter en el JPL.

Y agregó: "Para hacerlo volar a esa baja densidad atmosférica, tuvimos que examinar todo, hacerlo lo más ligero posible y al mismo tiempo ser tan fuerte y potente como sea posible".

"No tenemos un piloto y la Tierra estará a varios minutos luz de distancia, por lo que no hay forma de controlar esta misión en tiempo real", dijo Aung. "En cambio, tenemos una capacidad autónoma que podrá recibir e interpretar comandos desde tierra, y luego volar la misión por sí misma", aclaró el especialista.

La campaña completa de prueba de vuelo de 30 días incluirá distancias progresivamente más lejanas, hasta unos pocos cientos de metros, y duraciones más largas de hasta 90 segundos. En su primer vuelo, el helicóptero realizará una escalada vertical corta a 3 metros, donde se desplazará durante unos 30 segundos.

Como demostración de tecnología, el helicóptero de Marte se considera un proyecto de alto riesgo y alta recompensa. Si no funciona, la misión de Mars 2020 no se verá afectada. Si funciona, los helicópteros pueden tener un futuro real como exploradores de vuelo bajo y vehículos aéreos para acceder a lugares no accesibles por tierra.

"La capacidad de ver claramente lo que se encuentra más allá de la próxima colina es crucial para los futuros exploradores", dijo Zurbuchen. "Ya tenemos excelentes vistas de Marte tanto desde la superficie como desde la órbita. Con la dimensión adicional de una vista de pájaro desde un 'helicóptero', solo podemos imaginar lo que las futuras misiones lograrán ".

Mars 2020 se lanzará en un cohete Atlas V de United Launch Alliance (ULA) desde el Space Launch Complex 41 en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida, y se espera que llegue a Marte en febrero de 2021.

El rover realizará evaluaciones geológicas de su lugar de aterrizaje en Marte, determinará la habitabilidad del medio ambiente, buscará signos de vida marciana antigua y evaluará los recursos naturales y los peligros para futuros exploradores humanos. Los científicos utilizarán los instrumentos a bordo del móvil para identificar y recoger muestras de roca y tierra, colocarlos en tubos sellados y dejarlos en la superficie del planeta para su posible retorno a la Tierra en una futura misión a Marte.

El Proyecto Mars 2020 en el JPL en Pasadena, California, gestiona el desarrollo del rover para la Dirección de Misión Científica en la Sede de la NASA en Washington. Y el Programa de Servicios de Lanzamiento de la NASA, con sede en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, es responsable de la gestión del lanzamiento.