Club Arroyito: se manifestaron contra la quita del predio y organizan movilización

Luego del desalojo que realizó la Justicia en las instalaciones del Club Unión Arroyito y la toma de posesión del lugar que realizó la familia Danuzzo, en la tarde noche de ayer los chicos de las categorías inferiores acompañados por la comisión directiva del club se manifestaron para no perder el predio.

“Los más pequeños vinieron al club a entrenar desconociendo la situación de que la familia Danuzzo tomó posesión del lugar y se encontraron con la puerta candeada y con chapones en el ingreso, y el malestar no se pudo controlar y decidieron cortar la calle 25 de Mayo y España (esquina del club) para demostrar su descontento, y bueno, nosotros los estamos acompañando”, dijo Carlos Monzón, presiente de la comisión directiva.

En cuanto a las prácticas de los chicos dada la situación actual, comentó que “la gente del Club Juventus nos ofreció una cancha, pero por el horario la habilitaremos para las categorías superiores, y para los más pequeños estamos tramitando un colegio próximo porque los torneos ya comenzaron y no vamos a abandonar”.

“Continuaremos luchando para recuperar nuestro predio pero esto es urgente, por eso la semana que viene iremos a la Cámara de Senadores a solicitar que se trate el proyecto de expropiación lo antes posible, ya que sólo falta ese paso para solucionar el inconveniente. No obstante, el jueves ya fuimos, pero el proyecto que fue sancionado en la Cámara de Diputado pasó a comisión”, detalló Monzón.

“En el club practican más de 100 deportistas y las familias que siempre llegan al lugar son más de 200, porque muchos vecinos apoyan nuestra actividad”, contó.

“En el club se practica básquet masculino y ahora femenino. El año pasado se agregó una disciplina nueva que es el cestobol masculino y femenino. Y después para paliar los gastos que demandan los torneos tenemos 3 canchas de pádel. Pero ahora no contamos con ese ingreso, por lo que solventar los gastos va a ser difícil, pero esperamos que nos otorguen un subsidio en este sentido”, concluyó Carlos Monzón.