Contención a empresarios de parte de Macri

En medio de la corrida del dólar y el inicio de las negociaciones de un nuevo acuerdo con el FMI, el presidente Mauricio Macri recibió a los empresarios más importantes del país en busca de respaldo. Tras el cónclave que se desarrolló en la Quinta de Olivos, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró que el sector empresario le transmitió al Presidente su apoyo a la gestión de un crédito stand by ante el Fondo y dijo que la cuestión del dólar es un tema coyuntural a causa de la suba de tasas en Estados Unidos y que "en pocos días será historia".

Cabrera dijo que “no tocamos el tema del dólar en particular como problema, sí la diferencia de otras situaciones vividas, cuando no se podía ajustar por el tipo de cambio”. "Para nosotros no es un problema que se ajuste el tipo de cambio, (aunque) obviamente lo que no puede pasar es una situación de crisis. Entendemos que este es un tema coyuntural que en pocos días será historia, y que nosotros tenemos que ocupamos por hacer crecer la economía”, enfatizó el ministro.