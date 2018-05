Independiente también quiere su lugar en la Libertadores

Independiente visitará hoy a Unión, en Santa Fe, en un partido válido por la última fecha de la Superliga, en el cual ambos equipos buscarán quedarse con un triunfo ya que lo necesitan para clasificar para las copas internacionales de 2019.

El encuentro se desarrollará en el estadio 15 de abril en la capital santafesina a partir de las 17.45, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisado por Fox Sports Premium.

Se presume que será un partido "caliente" en el cual no habrá margen para la especulación debido a que Independiente tiene que sumar los tres puntos para asegurarse el ingreso a la Libertadores 2019 y a Unión el triunfo lo depositaría en la Copa Sudamericana del año próximo, logrando por primera vez el derecho a jugar un certamen internacional.

Por otra parte, hoy también se llevarán adelante los siguientes encuentros: 13.15, Patronato vs. Banfield (Pablo Echavarría); 15.30, Defensa y Justicia vs. Arsenal (Facundo Tello); 15.30, Olimpo vs. Talleres (Sivio Trucco) y 20, Belgrano Temperley (Hernán Mastrángelo).