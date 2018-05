Instituto barrió a Regatas que se despidió de la temporada

La temporada 2017 - 2018 de Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquetbol llegó anoche a su fin con la derrota que sufrió como local frente a Instituto de Córdoba 93 a 83. El resultado dejó la serie de octavos de final 3 - 0 a favor del conjunto cordobés que ahora espera al ganador de la llave entre Estudiantes de Concordia y Quimsa de Santiago del Estero.

La despedida de Regatas fue con un saldo negativo, en gran parte producto de su producción irregular en la recta final de la competencia. Perdió los últimos 11 partidos que disputó y cerró el duelo con Instituto con un claro 0-7 (2 caídas en el Súper 20, 2 en la fase regular de la LNB y 3 en playoffs).

Anoche, tuvo un rendimiento que fue de mayor a menor. Le impuso mucha dinámica al primer tiempo, con buenos porcentajes en el ataque, y controló los rebotes, pero después se quedó sin combustible para frenar la remontada de Instituto en el segundo período.

La corta rotación del equipo correntino produjo un desgaste físico en los jugadores del Fantasma que se sintió en los minutos decisivos. Estuvieron ausentes por problemas de salud Santiago Vidal y Javier Saiz, mientras que Brandon Thomas no tuvo minutos por decisión técnica.

Regatas sorprendió en los 20 minutos iniciales con un buen ritmo a la hora de atacar. Además, ganó el duelo en los tableros lo que le permitió tener segundas opciones en los ataques para incrementar su goleo.

En el segundo cuarto, llegó a tener una ventaja de 15 puntos que lentamente se fue diluyendo como la esperanza de forzar a un cuatro cotejo.

Durante el segundo tiempo, Instituto tomó el control del partido. Lo hizo a partir de una mayor presión defensiva, a lo largo de todo el rectángulo de juego, y con dos jugadores claves en el ataque: Dwayne Davis (31 puntos) y Luciano González (20).

En el último cuarto, Instituto pasó al frente en el marcador y Regatas ya no tuvo respuestas sólidas para evitar la derrota.

La defensa correntina fue endeble (recibió 33 puntos), incluso cedió la lucha en la zona pintada, mientras que en el ataque no tomó las mejores decisiones, situación que condicionó las conversiones.