Refugios y servicio nocturno de transporte, los ítems que aún se debaten en el Simu

La segunda etapa de la aplicación del aumento del boleto del transporte público de pasajeros está vigente desde el jueves. El cumplimiento de mejoras contempladas en la ordenanza fue un punto de discusión tanto entre usuarios como entre concejales de la oposición y entidades intermedias. No obstante, desde el oficialismo explicaron que éstas se analizan en el marco de la comisión del Sistema Integral de Movilidad Urbana (Simu).

El concejal de ECO+Cambiemos e integrante del Simu, Fabián Nieves, confirmó a El Litoral que en la comisión se están “conversando las mejoras en el sistema de transporte”. Se sigue, además, los lineamientos contemplados en la ordenanza que meses atrás autorizó el aumento del pasaje.

Uno de los puntos que los miembros del Simu trataron en la semana fue la colocación de los 100 refugios, previstos en la norma. Los representantes del Municipio presentaron a las empresas los requerimientos de diseño para el resguardo de los usuarios. Habrá un modelo para el centro, dada la arquitectura, y otro para los barrios de la ciudad.

En simultáneo, las delegaciones municipales harán un relevamiento para identificar los lugares donde más se requiere esta estructura urbana. Las firmas brindarán el financiamiento de los elementos y el Municipio estará a cargo de la ejecución. Además, se incorporarán señaléticas verticales y horizontales. Luego de la reunión, se labró un acta en la que se plasmó lo actuado.

En el caso del servicio nocturno de transporte, esta mejora también fue evaluada en el marco del Simu. Luego de un planteo de los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sobre la seguridad, los miembros de la comisión estudian de qué manera implementar esta extensión horaria de la prestación. “Estamos analizando si trabajamos con la Guardia Urbana o con la Policía, para ver cómo se puede proceder en estos horarios”, indicó el edil.

Vale recordar que, semanas atrás, los concejales de la oposición promovieron un proyecto de resolución a través del cual se recuerda al Ejecutivo comunal la vigencia de las condiciones de la ordenanza que autoriza el aumento del boleto. De igual modo, manifestó su queja ayer la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes. La entidad realizó un planteo ante el Ejecutivo municipal con respecto a posibles incumplimientos.

Por otra parte, una de las principales demandas de los usuarios es la mejora de la frecuencia. “Si bien la ordenanza (aumento del boleto) no planteó mejorar la frecuencia, lo plantea el pliego de licitación de concesión del servicio. En esta última sesión (Concejo Deliberante) impulsamos la homologación de una resolución del Ejecutivo municipal de aumentar las sanciones y establecer un procedimiento para labrar multas a las empresas de transporte público”, informó.

“Hasta el jueves, la multa máxima a las empresas de transporte por infracciones era de 25 mil pesos. Con esta reforma ascenderá hasta los 2 millones de pesos”, señaló Nieves.

Las sanciones económicas no se actualizaban hace casi una década. La homologación del Régimen de Infracciones del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, no sólo actualizó montos en las multas sino también permitió establecer un procedimiento administrativo para labrarlas.

Esto significa que se podrán presentar elementos probatorios como fotografías y videos. La fiscalización estará a cargo del cuerpo de inspectores, no obstante, se podrán recibir colaboraciones de los usuarios, quienes podrán acercar documentación similar, a través de la Subsecretaría de Transporte.

“No puede haber un buen servicio sin un buen control”, dijo Nieves respecto de la iniciativa que se aprobó el jueves en el Concejo Deliberante. No obstante, aclaró que los pasajeros, si bien podrán acercar sus denuncias, no sustituyen las funciones del cuerpo de inspectores. Las infracciones incluyen desde frecuencia y unidades adaptadas, hasta casos de maltrato.