San Martín perdió y ya no le queda margen de error

San Martín no pudo frenar la curva ascendente de Boca Juniors, que anoche lo derrotó 69 a 67 en La Bombonerita y revirtió el curso de la serie de playoffs que ahora favorece al Xeneize por 2 a 1. El Rojinegro está obligado a ganar en el cuarto punto de mañana (a las 20.30 en el mismo escenario) para retornar a un quinto juego a disputarse en Corrientes y evitar una temprana e inesperada eliminación en los octavos de final.

Este tercer capítulo del mano a mano entre el segundo y el decimoquinto de la fase regular fue el más apretado en lo que va de los playoffs. Los dirigidos por Sebastián González se mostraron muy erráticos con un 32% de cancha (20-61) y apenas un 21% de triples (5-21).

No obstante, luego de un mejor arranque del local, conducido por Lucas Pérez (14-7), la visita cerró su defensa y emparejó con una seguidilla anotadora de Michael Hicks, Reynaldo García Zamora y Federico Aguerre (14-12).

San Martín prolongó su buen pasaje con García Zamora y Hicks dominantes y los puntos de Wood y Keenan en la pintura (14-21). Dos libres del panameño estiraron las diferencias 21-31. Pero con una racha de Adrián Boccia, más un triple del griego Lampropoulos, el Xeneize borró las distancias (31-32).

La paridad fue total (19-19) en un tercer cuarto errático para los dos, en el que se dieron varios viajes a la línea de libres. Luego de dos simples de Keenan y otros dos de Mariano Fierro, Jonathan Treise con un doble estampó un marcador 50-51.

Un bombazo de Boccia, promediando el último cuarto, alejó a Boca (61-55), pero San Martín lo emparejó con Hicks y García Zamora. Aguerre anotó apenas el cuarto triple del Rojinegro (65-63) que reavivaba a la visita. El Xeneize contestó con un libre de Fierro y un doble de Gamboa (68-63 con 1m19s), se dio una serie de faltas técnicas cruzadas, y el minuto final estuvo cargado de imprecisiones hasta que Hicks, con un triple, anotó para el 68-67. Aunque ya no quedó tiempo para más que una falta visitante y la sentencia de Pérez, goleador del juego con 18, desde la línea (69-67).