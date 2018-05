Tercer tiempo: no te vayas Arroyito...

El goleador de Regatas Corrientes, Paolo ¿Llegó el final? Es de esperar que no. Cuando un club cierra sus puertas y se queda sin posibilidades de seguir haciendo crecer a un sector de la población, la sociedad pierde parte de su alma, de su espíritu. Algo.

Las instalaciones del club Unión Arroyito, ese viejo club ubicado en la avenida España, el más chico del barrio La Rosada y alrededores, por esas cosas que suceden, vio flamear hace algunas décadas la entristecedora bandera colorada. La de remate. Fue hace muchos años. Hoy, una decisión judicial le puso punto final, más allá del proyecto de expropiación para que, la humilde entidad no desaparezca.

En los años 50 y 60, cuando quien esto escribe militaba en las inferiores del club de Regatas y no había certámenes ni encuentros, nuestro hacedor Osvaldo Ceballos, un puntal de nuestro básquetbol nos llevaba todos los domingos a la mañana a jugar ante los pares de Arroyito, guiado por otro entusiasta como don Jorge Ibarra.

Fue durante años. Era una manera de mamar al básquetbol y querer al club. Al nuestro y al que nos albergaba con lo justo, pero con calor de hogar. Fuente de amistad.

Por entonces, Arroyito con su camiseta amarilla con vivos azules fue uno de los grandes de nuestro baloncesto. Tuvo figuras. Como sobresaliente para nuestro básquetbol todo, el “Negro” Caballero. ¡Y fue campeón, sí! Sacó pecho ante los grandes de entonces como Regatas y Alvear, los más exitosos y dueños de los campeonatos.

Como todo club, más allá de sus instalaciones, Unión Arroyito como otros, es un centro de reunión, de convocatoria. Punto de encuentro de los vecinos y de quienes buscan practicar algún deporte.

Un Club, con mayúscula, cualquiera sea, es primordial para el desarrollo y sano crecimiento de una sociedad. Arroyito lo fue. ¡Ojalá lo siga siendo, si es en su barrio, mucho mejor!

Roberto Capará