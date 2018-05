Viviendas: el padrón estará abierto sólo por 30 días, mientras evalúan inscriptos antiguos

Debido algunas dudas que surgieron a partir de la apertura del padrón para el próximo sorteo de las 350 viviendas que el Gobierno de la Provincia se encuentra construyendo en los terrenos municipales de Santa Catalina, desde el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) informaron que los interesados cuentan con 30 días para actualizar sus datos o inscribirse por primera vez.

También brindaron detalles sobre criterios en cuanto a la antigüedad y el requisito sobre ingresos mínimos.

Consultado acerca del periodo de inscripción para el sorteo de las viviendas en Santa Catalina, el interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes, Julio César Veglia, dijo a El Litoral que “los interesados en participar del sorteo cuentan con sólo 30 días para actualizar o inscribirse, luego se volverá a cerrar dado que debemos confeccionar el padrón definitivo”.

Se debe considerar que el plazo de 30 días comenzó a correr desde el 10 de mayo.

En este sentido, el funcionario provincial destacó que en los dos primeros días se llevaron a cabo 200 trámites, entre actualización y registración por primera vez.

En este aspecto, El Litoral pudo saber que por día se entregan unos 100 números, los cuales se agotaron antes de las 10 de la mañana y de acuerdo a la información suministrada por personal de la entidad, desde las 6.30 ya hubo gente esperando para ser atendida, lo que explica que los turnos se agoten en las primeras horas de atención.

Ante el déficit habitacional y los reclamos de las personas que hace más de 10 años están inscriptas que se reavivaron tras el sorteo de las 162 viviendas del barrio Ponce, Veglia dijo que “la antigüedad es uno de los criterios que priorizaremos en el sorteo de las 350 viviendas, pero esto no implica que los recién inscriptos queden excluidos. Si bien estamos estudiando todavía el porcentaje que reservaremos para aquellas personas que reúnan esta condición”, informó

Continuó diciendo que “sucede que en esta instancia hay que definir muchas cosas, como el tiempo de antigüedad, porque antes del año 1998 había otros criterios para ser registrados, como así también otro tipo de registración, mientras que ahora tenemos el digital. Por eso determinar el periodo entre el actual y en el que fueron anotados se dificulta. También hay muchos casos que están en planillas pero no actualizaron sus datos por años. Todas estas cuestiones las estamos estudiando, mientras que la gente reingresa sus datos para participar”.

En relación a la fecha del sorteo Veglia dijo que “es difícil determinar, porque con el criterio de antigüedad debemos analizar todos los casos y sumarlos a los actuales, pero el periodo de apertura del padrón es por 30 días hasta el momento” y agregó que “estimamos que no pasarán más de 60 días para tener la fecha de sorteo”.

Por último, en cuanto a la eliminación del requisito de ingresos mínimos, dijo que “en nuestro padrón se incorporarán unas 2.000 familias que no entraron por este tema, pero esto es una política nacional a fin de brindar la posibilidad de un techo propio a los sectores más vulnerables que no cuentan con otros mecanismos para ser propietarios”.

Y en este aspecto, al ser preguntado sobre el precio de las cuotas que deberán pagar los núcleos familiares vulnerables, dijo que “se tratará de cuotas sociales, se analizarán los casos, pero no llegarán a los $3.500 como ahora, ya que no se puede afectar más del 20% de los ingresos de las personas”.

Por último, Veglia solicitó a la gente que concurra con tiempo a la entidad para evitar colapsos en los últimos días de actualización o registración.