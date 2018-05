Estiman que en menos de dos meses sortearán las 350 viviendas de Santa Catalina

El arquitecto Julio Veglia, sobre las viviendas de Santa Catalina que se anunció la inscripción en días anteriores, expresó “estas 350 viviendas son las del barrio Santa Catalina, el acceso es el mismo que se utiliza para las 678 del Procrear, están más cerca del río, es en ese mismo sector de la ciudad”.



Sobre el proceso a seguir por los inscriptos, puntualizó que “los que ya actualizaron la inscripción no necesitan hacerlo de nuevo".





Acerca del sorteo estimó que "queremos hacerlo en no más de dos meses, y darle tiempo a aquellas personas que no pudieron inscribirse en las anteriores viviendas del bario Ponce que sorteamos”.



Además, indicó que tendrán en cuenta un aspecto “se está viendo la antigüedad de los inscriptos, queremos hacer un corte en esto”.

Fuente: Radio Dos