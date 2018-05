“Fue un final muy duro”, reconoció el DT de Regatas Gabriel Piccato

Con la bronca lógica de una prematura eliminación, Gabriel Piccato realizó un breve repaso de lo que fue la temporada 2017-2018 para Regatas Corrientes en las dos competencias que tuvo: Liga Nacional y Liga de las Américas.

“Hacer un balance de lo que fue todo esto, en este momento es prematuro. Hoy hay que dejar que pase el tiempo, porque alejarte te permite ver todo, y con el paso del tiempo se pone cada cosa en su lugar”, señaló el entrenador en la zona mixta del estadio José Jorge Contte.

Regatas finalizó la temporada con el tercer puesto en el certamen internacional, pero el cierre con once derrotas consecutivas, la peor en su historia, y con actuaciones muy pobres, como ante Gimnasia en Comodoro Rivadavia donde perdió por 42 puntos.

“De todas maneras en un mini balance hay dos ejes centrales. Del 5 de enero al 2 de mayo nosotros, con dos competencias, tuvimos nueve partidos más, a eso le sumamos la cantidad de ausencias, y ahí se va desequilibrando el equipo”, añadió.

Luego se preguntó y contestó. “La consecuencia?... no podés mantener una regularidad en el rendimiento, que en este tipo de calendario es vital. Antes de este último tramo, en donde no pudimos ganar, Regatas tenía momentos de muy altos rendimientos, seguido de momentos malos”.

“Qué es lo que se manifestaba permanentemente?... la actitud y voluntad de parte de los jugadores. Yo rescato eso, y el hecho de haber logrado con este equipo un tercer lugar internacional”, comentó.

Piccato fue terminante sobre el último tramo de la Liga Nacional. “Hay que reconocer que fue un final muy duro, la pasamos muy mal, no pudimos ganar. Pero esto también es deporte, y lo primero que uno siempre tiene que aprender es a perder. Cuesta muchísimo, pero hay que ser juez de sí mismo”.

Durante la fase regular, el equipo correntino finalizó en el décimo tercer lugar y en el primer cruce de playoffs perdió 3 a 0. “Sabemos que Regatas no está acostumbrado a este tipo de situaciones. Nos hacemos cargo, somos responsables. El tiempo nos permitirá analizar con mayor profundidad. Hay que agudizar el análisis para llegar a conclusiones claras, poder tener mayores herramientas para no repetir errores y tomar mejores decisiones”.

Respecto al juego del viernes frente a Instituto, derrota en Corrientes 93 a 83 que cerró la serie de octavos de final 3 a 0, el DT Fantasma analizó: “Instituto fue mejor. Lo que hizo es de un muy buen equipo. En los últimos tres minutos, de las últimas ocho posesiones, encestó siete; y con situaciones complejas, difíciles, desafiando nuestra defensa”.

Por último, reiteró: “Duele, es amargo el final, pero reconozco el trabajo que hizo el rival, sobre todo en los últimos tres minutos. Instituto no nos permitió construir y ver si podíamos tener una oportunidad más de seguir, de tener un mañana”.