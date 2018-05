Ediles reclaman por falta de respuesta a pedidos de informe

Para los concejales de la oposición, acceder a información oficial les demandaría un derrotero burocrático pese a la premura de las problemáticas sociales que están relacionadas con dichas solicitudes. El refugio para víctimas de género, la situación de personal cesanteado, el alcance de la Sube estudiantil, son algunos de los tópicos que engrosan los pedidos de informe a la espera de respuesta, según indicaron ediles del bloque Podemos Más.

“El Ejecutivo no ha respondido ningún pedido de informe”, expresó a El Litoral la concejal del PJ, Mirian Sosa. La edil explicó que varios fueron los temas en los cuales, como bloque solicitaron el acceso a información oficial, tal como lo establecen las normativas vigentes en el marco del cuerpo deliberativo. Uno de ellos consiste en conocer en detalle la situación del personal municipal cesanteado que, hasta la fecha, continúa en conflicto entre distintos sectores gremiales y la Comuna.

Esta semana la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Corrientes (Aoem) realizará una asamblea de delegados para definir medidas, en caso de que los funcionarios no den un gesto concreto sobre la incorporación de trabajadores apartados y que cumplen con los antecedentes. Para el sindicato son aproximadamente 200 y para la Comuna, muchos son cargos políticos.

El gremio actualmente está intervenido y no tendría un lineamiento directo político con la anterior gestión. El pedido se sostiene en los papeles que estos habrían presentado en el marco de la comisión revisora.

“La situación de los empleados municipales es preocupante. Fueron despedidos los contratados y los Neikes, y no se realiza el pase a planta permanente acordado”, señaló Sosa.

Otro de los pedidos de informe solicitados está relacionado con la Sube estudiantil. El jueves el bloque opositor presentó una segunda resolución en la cual se demanda conocer la cantidad de estudiantes que aún no accedieron al beneficio y los motivos. Serían unos 8 mil, según alegaron los concejales, pero ello lo saben a través de la prensa y no por medios oficiales.

Esto, a su vez, tracciona otro pedido, el del aumento del boleto. “Debían incorporar 100 garitas y no sabemos nada de eso”, señaló. Para la oposición, el incremento a 11 pesos de la tarifa plana no debió efectivizarse hasta tanto no se haya garantizado este requerimiento, previsto en la ordenanza que autorizó la suba del pasaje.

Ayer El Litoral informó sobre las conversaciones que mantienen los integrantes de la comisión del Sistema de Movilidad Urbana (Simu). El concejal Fabián Nieves, de ECO+Cambiemos, confirmó que avanza el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa. El Municipio ya entregó a las empresas el diseño de las garitas.