El acceso a la educación en las cárceles se obstaculiza por una puja entre paradigmas

Lanzamiento. A fines de abril se presentó oficialmente la diplomatura para presos que todavía no inició.

Tras un extenso trabajo por parte de organizaciones sociales que trabajan en las cárceles y del Centro Cultural de la Unne, a fines del año pasado lograron obtener la aprobación de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación para implementar por primera vez en Corrientes una diplomatura para personas en contexto de encierro. La propuesta fue presentada a fines de abril por las autoridades de estos organismos y del Servicio Penitenciario (SP), con la notificación de que las clases empezarían esa misma semana.

Sin embargo, el día de la clase inaugural, desde el SP notificaron que la misma se postergaría hasta nuevo aviso, aduciendo que restaba la presentación de documentación. Los feriados y el fin de semana largo conspiraron contra el comienzo de la oferta educativa, retrasándola aún más. Por lo tanto, hasta el momento no dio inicio (ver recuadro), y todo esto provocó que desde el Comité de Prevención contra la Tortura de Corrientes, manifestaran su “profunda preocupación” por la demora.

La advertencia por parte del Comité no es casual: en los últimos años se ha repetido este escenario de obstáculos y dificultades a la hora de que los internos de las cárceles correntinas puedan acceder a una educación tanto formal como informal; casi siempre por las mismas razones burocráticas.

Haciendo un repaso, en marzo del año pasado desde el colectivo solidario Yajá Porá, organización que brinda talleres educativos y artísticos en los pabellones correntinos, habían señalado que el inicio de sus actividades iba a verse retrasado porque el SP solicitaba nuevas certificaciones para los talleristas. Destrabar esta coyuntura demandó cerca de dos meses y, de igual manera, su labor desde entonces no fue la misma ya que hasta la actualidad se dictan sólo algunos de los variados talleres que solían ofrecer a los presos.

Similar situación se dio con la Tecnicatura Superior de Gestión Informática que se enseña en el Instituto Islas Malvinas. Si bien la carrera ya va por su segundo año de vigencia y cuenta cada vez con más inscriptos, demoró casi cuatro meses en funcionar por la dificultad al momento de coordinar los horarios y el traslado de los internos, en un trabajo interministerial entre Educación y Seguridad.

Paradigmas

Considerando que las cuestiones que involucran a las personas en contexto de encierro conllevan largos procesos administrativos, judiciales y de índole burocrático, las organizaciones sociales que direccionan sus labores humanitarias hacia este sector entienden que la educación no sólo es una herramienta para la superación personal de los internos, sino también un derecho al que deben acceder.

En diálogo con El Litoral, referentes de estas entidades opinaron que entre ellos y el SP existen dos paradigmas, es decir, dos visiones sobre la educación entre rejas. Por ello, sostienen que muchas veces lograr un acuerdo suele estar supeditado a un entendimiento casi teórico entre ambas partes. “Nosotros vemos, tanto la educación formal como la informal, como integradoras y generadoras de transformaciones; pero la visión del penitenciario está más puesta en la formal, y bajo un sistema de premios y castigos, como si la educación fuese un premio para algunos”, manifestaron.

En ese sentido, sostuvieron que seguirán trabajando en conjunto como lo vienen haciendo desde hace tiempo, ya que “tenemos mucho entusiasmo” y “hemos tenido logros y resultados, con el ejemplo de personas que han recuperado la libertad y han aprovechado los vínculos generados con las ofertas educativas”.