El primer museo integral de Malvinas estará en Cruz de los Milagros y abrirá el 10 de junio

El largo sueño de un ex combatiente está a punto de hacerse realidad, en menos de un mes. El primer museo integral de Malvinas de la provincia finalmente va camino a funcionar en la localidad de Cruz de los Milagros, que desde hace unos años fue declarada por ley como la sede provincial permanente de los actos centrales del 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas. Precisamente, en esa fecha se inaugurará el museo “Ramón Orlando Mendoza” que se instalará en el edificio anexo del Municipio que aceptó la propuesta de este malvinero goyano.

La idea central de Mendoza, también periodista y escritor, es que el museo funcione con varias salas, integrando diversos aspectos de la Gesta de Malvinas, no solamente elementos de guerra. Para ello cuenta con un cúmulo de libros, revistas, discos, cuadros de ex combatientes, cartas y rincones especiales para las provincias argentinas y localidades correntinas.

“Las autoridades municipales de Cruz de los Milagros accedieron a la iniciativa y dispusieron acondicionar el edificio para poder concretar todo lo proyectado sobre este museo. La verdad es que comienza a hacerse realidad y el próximo 10 de junio lo inauguraremos”, resaltó ayer Mendoza en diálogo con El Litoral.

Invitaciones

En la organización del plan, además de definir los elementos que serán parte del museo, también se abrió la invitación a ex combatientes, entidades e instituciones que quieran donar objetos relacionados a Malvinas. En este sentido, el ex combatiente contó que “la Prefectura se sumará a la iniciativa: desde la dependencia local trasladaron la invitación a la sede central en Buenos Aires, desde donde se contactó conmigo el prefecto Aguirre, quien justamente es un correntino oriundo de Lavalle y con entusiasmo se sumó a la iniciativa. Pero lo más destacado es que él participó de los combates del guardacosta atacado por la aviación inglesa y donde murieron efectivos de la fuerza, mientras resistían con un arsenal minúsculo”, recordó. El prefecto prometió enviar elementos y posiblemente visitar el museo.

“También la Gendarmería fue invitada y se sumará al museo, ya que la fuerza tuvo un escuadrón combatiendo en Malvinas”, acotó Mendoza.

Rincones

Tal como lo anunció El Litoral en una nota publicada el pasado 2 de abril, el museo dispondrá de una “Biblioteca temática” que tendrá unos 200 libros editados en Argentina sobre el conflicto bélico y unos 50 ejemplares de autores británicos. Además contará con una colección de diarios argentinos, correntinos y británicos de los meses de abril, mayo y junio de 1982. Asimismo, funcionará una completa colección de fascículos dedicada a Malvinas, tanto en castellano como en inglés.

Contempla también una “Galería de cuadros”, donde “habrá, en las paredes del local, cuadros de los 50 héroes, hijos de Corrientes, caídos en la guerra de Malvinas, a ellos se sumarán los cuadros de los veteranos fallecidos en la posguerra y de los que actualmente desarrollan sus actividades en los distintos centros de ex combatientes de la provincia de Corrientes”, indicó Mendoza.

En el “Capítulo Nacional” se “habilitará un salón donde estará el escudo y una reseña histórica de cada una de las provincias de la República Argentina y se pondrá en valor a los hijos de cada una de ellas”.

Mientras que en el “Capítulo de Objetos”, añadió, “estarán expuestos cascos, guantes, sables bayonetas, elementos de rancho para comer, granadas de mano, boinas, uniformes, botas, películas, algunos DVD y CD, videos, discos relacionados con la causa Malvinas, etcétera”.

Asimismo, se establecerá un “Rincón de la Correntinidad”, que consistirá en un “espacio que contendrá tierra de las Islas Malvinas, de Yapeyú, de la cancha de Pago Largo, de Caá Guazú, de Ñaembé, del solar del Sargento Cabral en Saladas y de cada uno de los departamentos y municipios de Corrientes”.

En las últimas semanas, desde distintos puntos del país también remitieron a Ramón Mendoza varios objetos para sumarlos al museo que llevará su nombre. Así, por caso, recibió un cuadro desde Villa Angela, Chaco, cartas que había escrito una joven estudiante a los soldados, otra epístola que envió un combatiente antes de morir, además del Rosario de un capellán que estuvo en las islas.

Todos estos elementos compondrán el museo que funcionará en Cruz de los Milagros, localidad ubicada a 45 kilómetros de Goya. Resta un paso menos para que sea realidad esta iniciativa impulsada por Ramón, un eterno luchador por la memoria. En menos de un mes seguramente cortarán cintas y Malvinas seguirá latiendo fuerte en Corrientes. (GAL).