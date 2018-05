Para el PJ, Monzó tiene “las puertas abiertas”

El ex titular del PJ, José Luis Gioja, aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, "tiene las puertas abiertas" para regresar al peronismo de cara a las elecciones de 2019 y luego de anunciar que no renovará su cargo.

"Puertas abiertas para todos. Yo no tengo el peronómetro ni nos vamos a poner a buscarlo. Además hay un instrumento institucional que son las primarias, así que el que quiera, puede y debe jugar para satisfacer su necesidad política de realizarse", respondió el ex gobernador sanjuanino durante un reportaje a la revista Noticias.

De esta manera, se refirió a la posibilidad de que el hombre clave del oficialismo en la Cámara baja regrese a sus raíces peronistas cuando termine su cargo en 2019 y luego de haber perdido la pulseada con Marcos Peña en el armado de poder de Cambiemos.

"Nosotros no tenemos peronómetro para medir quién sí y quién no. Necesitamos que todos estén. El límite es Macri y el enemigo está afuera, no adentro", remarcó.

Siguiendo esta línea, explicó que su tarea en el PJ es "generar un instrumento electoral" para ganarle el poder al Gobierno en los comicios de 2019 y pronosticó que los próximos candidatos serán "jóvenes de espíritus y de ideas".

Consultado sobre la intervención del PJ, Gioja dijo que la decisión de la jueza María Servini lo tomó por "sorpresa" porque "no había motivos" para intervenir el partido.

En cuanto a la demora para resolver la situación, el ex mandatario respondió: "Yo no soy abogado, pero conozco la palabra chicana. Y en Tribunales esa palabra existe y tiene que ver con demorar los procesos. Eso se está usando hoy, pero de todas maneras los apoderados están trabajando y bien. Ahora hicieron un recurso de queja a la Cámara Electoral por la lentitud".