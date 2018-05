Activistas aseguran que no hay contradicción entre ser católica y estar a favor del aborto

Católicas por el Derecho a Decidir es un movimiento autónomo de personas católicas, comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente los que se refieren a la sexualidad y a la reproducción humana, y a una vida libre de violencia y discriminación.

Victoria Tesoriero es Socióloga (UBA) Maestranda del Master en Ciencia Política (IDAES UNSAM) es responsable de acciones de advocacy a nivel nacional y de la comisión de articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito y dialogó con ellitoral.com.ar sobre el posicionamiento de la organización con respecto a los derechos humanos de las mujeres.

Hoy las 18 en Extensión Universitaria (9 de julio y Córdoba) las Católicas por el Derecho a Decidir darán una charla sobre aborto legal, seguro y gratuito.

¿Cuándo y cómo surge Católicas por el Derecho a Decidir?

Este año se cumplen 25 años del surgimiento de la organización. Comenzamos a partir de la iniciativa de un grupo de mujeres que venían de familias católicas y que se identificaban con la religión católica pero que sin embargo estaban en disidencia con respecto a lo que representa la jerarquía de la Iglesia en función a los derechos sexuales y reproductivos.

¿Qué objetivos tiene la organización?

El objetivo es, por un lado, visibilizar otras posiciones en torno a los derechos de las mujeres y a eso difundirlo en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito de la toma de decisiones de políticas públicas como en los barrios. Nosotras nos reconocemos como parte del movimiento feminista y de mujeres del país y tenemos argumentos desde el catolicismo que es contraria a la posición de la jerarquía católica que es muy conservadora en torno a los derechos de las mujeres.

Católicas por el Derecho a Decidir forma parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ¿cómo es esa vinculación?

Desde su fundación, Católicas participó del lanzamiento de la Campaña por el Derecho al Aborto y creemos que es un derecho muy necesario en nuestro país y entendemos que ese derecho debe ser abordado desde una manera integral, el lema de la Campaña es justamente integral: Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir.

Por otro lado, como católicas, pensamos que la Iglesia no debería intervenir en este debate, que éste es un debate de política pública, de derechos de las mujeres y es un debate de acceso a la salud pública y la Iglesia no debería intervenir.

Considerando que la Iglesia católica refuerza roles de género que posicionan a las mujeres en un lugar de desigualdad con respecto a los hombres, ¿cómo hacen para que su militancia feminista no se contradiga con sus creencias religiosas?

Nosotras creemos que no hay contradicción entre ser católica y estar a favor del aborto. Las católicas abortamos.

En nuestro país, el 83% de la población se reconoce católica y casi el 70% están a favor de la legalización y despenalización, entonces hay un evidente solapamiento y un desacato de la comunidad católica a lo que dice la jerarquía. Sin embargo, hemos estado viendo algunos cambios ultimamente, especialmente con el Papa Francisco que cambió la postura del Vaticano otorgando el perdón a las mujeres que abortan.

Creemos que eso fue un cambio importante, un giro en el posicionamiento en torno a este tema y creemos que también algunos referentes de la jerarquía han modificado el discurso y se pronuncian a favor de la educación sexual integral.

Hay un cambio que tiene que ver con el avance del movimiento de mujeres en nuestro país y que se ha convertido en un referente para la región y que está generando cambios en todas las estructuras mas duras de la Iglesia y otras instituciones.

Ayer salió Schmid de la CGT (Juan Carlos Schmid, tríunviro de la Confederación General del Trabajo) que está a favor de la legalización y que todo esto estaba provocando cambios al interior del sindicalismo.

¿Qué opinión te merece la acción Grávida, de sacerdotes que acompañan a mujeres que transitan un embarazo no deseado?

Muestra que hay de todo, la Iglesia católica no es una institucion monolítica y hay muchas posturas en torno a este tema que conviven en ella, una es la nuestra. Nos han dicho muchos sacerdotes que no lo pueden decir públicamente pero que están a favor de la despenalización y de la legalización del aborto porque conocen la realidad de las mujeres y sobre todo la realidad de las mujeres en los barrios. Es decir, entienden al tema del aborto como un tema de acceso a la salud y del cuidado de la salud.

La Iglesia católica no condena al aborto en sus documentos oficiales, en sus escritos, y creemos que esta postura tiene que ser más difundida y que hay que desandar la culpa sobre las mujeres que han tenido que estar en la dura situación de optar por una interrupción del embarazo, asi que creemos que no hay contradicción y que no tiene que ver con la fé, que tiene que ver con nuestros derechos así que las y los esperamos a la tarde.



