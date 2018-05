Arranca el Hot Sale, marcado por suba del dólar, inflación y cercanía del Mundial

A la hora 0 de hoy arrancó la quinta edición del Hot Sale, el evento de ventas online más importante del país, que en esta oportunidad contará con más de 450 empresas, importantes descuentos que llegan hasta 60% y las ya clásicas megaofertas. Entre el 14 y 16 de mayo serán tres días intensos para compradores y vendedores. Para los primeros porque buscarán hacerle frente a la inflación, en un contexto de suba de precios arrastrados por la fuerte escalada del dólar. Para los segundos, para recuperar algo de ventas frente a la alicaída situación del consumo.

Los rubros que abarcará el Hot Sale 2018 están divididos en 10 categorías: electro y tecno; viajes; muebles, hogar y deco; indumentaria y calzado; deportes y fitness; alimentos y bebidas; cosmética y belleza; bebés y niños; automotriz y varios. Pero además contará con 6.000 megaofertas y una sección especial dedicada al Mundial de fútbol que comenzará en menos de un mes en Rusia.

El director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), Gustavo Sambucetti, confió en que “la expectativa es muy buena, las métricas nos dan que va a ser un buen evento”. Al tiempo que aseguró que “todas las empresas están con la artillería lista”. De acuerdo con la Cace, se estima que durante el evento se producirán 1,7 millones de transacciones y se generará una facturación de $6.000 millones, casi el doble que en 2017. Un dato: en general, este tipo de jornadas suele superar las expectativas de sus organizadores. Y es que las empresas que participan apuntan fuertemente sus estrategias a un evento en el que suelen vender hasta tres veces más de lo que lo hacen en todo un mes.

Uno de los sectores estrella del e-commerce es el turismo, que tiene los máximos volúmenes de facturación. En medio de la fuerte suba del dólar que lo dejó el viernes en $23,79, habrá que esperar cuál será el impacto que sufrirá este rubro, atado inseparablemente a los vaivenes del billete verde. Empresas como Despegar, Turismocity o Garbarino Viajes, entre otras, estarán atentas a captar la mayor cantidad de potenciales viajeros. Incluso la low cost Flybondi anunció que ofrecerá pasajes aún más económicos.

Consultado al respecto, Sambucetti opinó que “en todo lo internacional obviamente que el dólar pega más”. Aunque advirtió: “Pero por lo que me contaron las empresas, van a jugar con una estrategia agresiva, probablemente fijando el dólar”.

Quizás una de las categorías que despierta más expectativa en esta oportunidad es la de tecnología. Es que, con el Mundial inminente, es de esperar que los consumidores aprovechen para renovar sus televisores de cara al evento que será trasmitido en las más altas calidades de imagen disponibles. Los registros muestran que los consumidores se vuelcan hacia pantallas a partir de las 49”, con precios que arrancan en los $15.000. “En electro por ahí es donde va a haber mayor fluctuación. En TV por el Mundial se va a generar una competencia interna que va a hacer que haya buenos precios”, vaticinó el directivo de Cace.

De todos modos, el Mundial tendrá su sección específica con productos vinculados, no sólo en electro y tecno, sino también en indumentaria y otros.

Debido al gran caudal de ofertas y la marea de porcentajes y beneficios en los que se sumergirán los compradores online, se recomienda seguir algunas pautas para aprovechar las oportunidades y no caer en trampas. Como principal, visitar el portal oficial del Hot Sale para conocer cuáles son las empresas que en acuerdo con la Cace participan oficialmente de la jornada.

Antes de comprar, verificar límites de tarjetas, comparar precios, y controlar el costo de envío, para evitar cargos extras.