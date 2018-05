Blejer, sobre suba del dólar: “No lo veo grave, lo veo hasta conveniente”

“No tenemos problema de deuda, nadie piensa que habrá un default, por ahora no hubo cambios preocupantes en el retiro de depósitos. Y sin embargo hay desconfianza cambiaria. En 2001 pasaron las tres crisis juntas, hoy sólo se da una de ellas”, analizó ayer el economista Mario Blejer sobre el momento económico que atraviesa el país.

Al mismo tiempo, el ex titular del Banco Central en 2002 reflexionó: “Hay que diferenciar la liquidez de los recursos. Y es posible que el Gobierno quiera tener liquidez en la mano y no recurrir a las reservas. Pero debe entenderse bien por qué se elige ir al FMI en este momento. Comprendo que quieren reforzar las reservas. Pero no entiendo por qué deciden ir ahora al FMI”.

En relación al dólar, Blejer se mostró optimista: “No sólo no lo veo grave, lo veo hasta conveniente. El dólar tenía que aumentar porque tenemos déficit en cuenta corriente, en parte, las personas viajan y compran cualquier cosa afuera. O sea, el tipo de cambio necesitaba un ajuste y se aprovechó”. Para el ex funcionario, “el problema fue la meta inflacionaria”. “Para cumplirla no se podía dejar que el dólar subiera demasiado y había que intervenir. Eso bajó las reservas”, señaló el economista.