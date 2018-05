El Partido Liberal cerró su proceso electoral interno con elecciones en Goya y Mercedes

El Partido Liberal le puso fin ayer a un proceso electoral que se inició a fines del año pasado. Pero pese a las expectativas de normalización, la histórica fuerza sólo tuvo elecciones internas en Goya y Mercedes. Las victorias de los representantes del oficialismo y de la oposición fueron ajustadas. Pese a ello, el PL sigue fracturado con denuncias de proscripción y una amenaza constante de judicialización e intervención.

En Mercedes, ganó José Enrique García Enciso y hay quienes aseguran que “es una luz de esperanza para los liberales”.

García Enciso se impuso a la lista “Identidad Liberal” de Daniel Ansola y de Marcelo Frattini a nivel provincial, que acordó una lista única con Ana Pereyra, acuerdo que catapultó a la actual legisladora a la presidencia de la fuerza.

“De las 11 mesas escrutadas García Enciso ganó en 10 mesas. Obtuvo Enciso 383 votos y 210 la lista de Ansola”, informó Impacto Mercedes.

En Goya, tres listas compitieron en la interna por la presidencia del Comité Departamental.

Los números fueron favorables el concejal Mario Quiroz que cosechó un total de 750 sufragios, seguido por la lista de Marcelo Frattini que obtuvo 704 votos. La ex ministra de Educación del gobierno del doctor Leconte, Leonor Díaz Colodrero de Martínez Soler tuvo el acompañamiento de 55 afiliados.

Proscripción

El Partido Liberal tiene 53 mil afiliados y un acuerdo de última hora entre Ana Pereyra y Marcelo Frattini, catapultó a la actual diputada provincial como la nueva presidenta de la fuerza por 4 años.

“Hoy en las elecciones que debían hacerse para elegir las autoridades provinciales y 70 comités, sólo votarán los afiliados en Goya y Mercedes. Esto es fraude y proscripción. El proceso no ha terminado. La defensa de la verdad y el cuidado de un mandato histórico que nos honra a los liberales, nos obliga a seguir la lucha. Siguen abiertas instancias ante la Justicia, con elementos incuestionables que nos aseguran la defensa de la verdad”, aseguraron integrantes de Por Siempre Liberales, quienes denuncian “proscripción”.

“Lamentablemente la acción de un grupo, que conducen Julián Miranda Gallino, Tito Cheme, Eduardo Hardoy, Any Pereyra, Ramón Fernandez, hace dos años pusieron en marcha un proceso de fraude, desconocido en el Partido Liberal, para manejarlo entre unos pocos y en beneficio de sólo ellos. Para lograrlo suspendieron a calificados y leales dirigentes a través del Comité Ejecutivo que no tiene facultades para hacerlo. Meses después la Junta de Honor y Disciplina, sin juicio público ni dando el derecho de defensa, ratifico lo decidido por el comité. Antes de las elecciones del año pasado la Mesa Directiva que tiene 9 miembros, sólo con la firma de cuatro y sin facultades para hacerlo, intervino más de 13 comités departamentales, (designando interventora para todos ellos a la Ana Pereyra), para ponerlos en alianza con el Partido Justicialista, contrariando la opinión de sus autoridades legítimas. Ana Pereyra, sin pronunciamiento alguno de organismos partidarios, integró la fórmula Justicialista en las elecciones de la Capital del 4 de junio que fue derrotada por ECO-Cambiemos. Para las elecciones de octubre fue candidata a diputada provincial (sin que la Convención la proclamara) con la boleta Justicialista y resultó electa”, explicaron.