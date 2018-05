El Senado debatirá el tarifazo, mientras el NEA gestiona valores diferenciales

El senador nacional Pedro Braillard Poccard (Cambiemos) señaló que existen posibilidades de que el proyecto, que busca frenar aumentos de la tarifa eléctrica, tenga despacho favorable en la Cámara alta. Sin embargo, se quejó del kirchnerismo que generó un sistema de subsidios que consideró “injusto” para el interior. Reiteró que Corrientes gestiona un valor diferencial para el NEA.

La semana pasada la oposición logró aunar fuerzas en la Cámara de Diputados de la Nación y dio media sanción al proyecto que propone limitar aumentos de la tarifa de servicios públicos, principalmente, de la electricidad. La iniciativa prevé que el porcentaje de incremento no supere el índice salarial.

El expediente fue remitido con celeridad al Senado, casi al finalizar la semana. La oposición tiene números favorables en la Cámara alta y podría sancionar la ley sin grandes sobresaltos. Habrá un plenario de las tres comisiones por lo que habría despacho.

“Es muy probable que salga a despacho, supongo que va a andar rápido. La gran discusión se produjo en la Cámara de Diputados, en el Senado ratificaremos algunas cosas”, indicó el legislador nacional al programa Mega 24.

Braillard Poccard cuestionó la postura de la oposición al señalar que el desajuste de las tarifas “se armó por el privilegio incomprensible, inentendible e injusto que la gestión anterior realizó, sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde por el precio que nosotros pagábamos una garrafita de gas de 10 kilos, allá calefaccionaban y cocinaban en una vivienda completa, y no en una villa sino en Barrio Norte. Yo lo vi, no me contó nadie”, aseguró.

El legislador apuntó contra los legisladores que promueven la iniciativa, ya que los considera responsables de las desigualdades en el sistema de subsidios que se habría gestado durante el gobierno anterior. Entonces, según indicó Braillard Poccard, “ni siquiera” los beneficios “iban para los sectores más empobrecidos, sino para los más pudientes de la Argentina”.

A lo que se sumó la persistencia de un sistema que fue en detrimento del interior. Capital Federal es una de las jurisdiciones que más barato paga la luz. Actualmente, se encareció en la provincia de Buenos Aires.

Corrientes y sus pares del Nordeste avanzan en la gestión de una tarifa diferencial. “El Gobernador (Valdés) ha estado trabajando en este tema para que, en todo caso, los reajustes que se produzcan contemplen que el NEA reciba un trato más o menos parecido al que reciben las provincias patagónicas”, señaló el senador Braillard Poccard.

Precisamente, la provincia avanzó con estos pedidos en el marco del Consejo Federal de Energía, junto con las jurisdicciones de la región. Los secretarios de área de cada provincia plantearon en conjunto ante el Ministerio de Energía de la Nación la necesidad de una tarifa diferencial, dado que se tratan de distritos electrodependientes.

Semanas atrás, el mandatario provincial confirmó que, tras la visita del presidente Mauricio Macri a Misiones, este se comprometió a retrotraer subsidios en un período más prolongado, de manera que el impacto en los bolsillos sea menor. Anteriormente, estaba previsto que en 2019 se corten las subvenciones del Estado Nacional.