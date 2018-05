Expectativa por posible reincorporación de cesanteados y revisión de pases a planta

La situación de los municipales cesanteados podría resolverse en los próximos días. Al menos eso esperan los representantes de la Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem), que le reclaman al Departamento Ejecutivo que a más tardar hoy defina la lista de reincorporaciones. De acuerdo a la respuesta que obtengan, mañana a la tarde se reunirán en asamblea y resolverán posibles medidas de acción directa.

“Mantuvimos conversaciones y existe el compromiso de funcionarios municipales que la primera tanda de reincorporaciones está definida y que cobrarán por planilla suplementaria”, reveló a El Litoral Walter Gómez, uno de los delegados que integra la comisión revisora.

Sin embargo, buscan que este compromiso sea oficializado mediante una lista donde figuren los municipales reincorporados y que la misma lleve la firma del jefe comunal.

En total, hay unos 200 agentes que fueron cesanteados hace varios meses, en su mayoría contratados y beneficiarios del programa Neike, y desde ese momento siguen asistiendo a sus respectivos puestos de trabajo, sin recibir los haberes correspondientes, y con la expectativa de volver a ser vinculados laboralmente con la Municipalidad.

La comisión revisora integrada por representantes comunales y gremiales fue la encargada de evaluar la documentación de los agentes (si cumplía con los 3 años de antigüedad), pero no avanzaron en las resoluciones esperadas. Por esta razón, los delegados de la Aoem recurrieron directamente al intendente Eduardo Tassano para obtener una respuesta concreta, y caso contrario evaluar la posibilidad de realizar retenciones de servicios.

Se suma ahora otro frente de posible conflicto después de que unos 300 empleados municipales que obtuvieron el pase a planta permanente en la última etapa de la gestión anterior, recibieron una cédula donde les informan que serán también sujetos de revisión.

Al respecto, desde la Aoem ya plantean sus reparos. En principio critican que esta decisión tomada por la Municipalidad no se haya comunicado en el ámbito de la comisión revisora. “No estamos siendo respetados porque no nos participan de las decisiones”, sostuvo Gómez.

Suena nuevamente como motivo de fondo que fueron “pases políticos” y por eso serán reconsiderados. No obstante, el gremio pide poder participar de este proceso para garantizar la transparencia del mismo. Inclusive observan que este tipo de decisiones se dan en un marco de “achique” del órgano estatal y objetan que el mismo se haga afectando la estabilidad laboral de los agentes comunales.

El dato

Durante los últimos días, un grupo de 300 municipales recibió cédulas donde le informan que sus pases a planta estarán sujeto a revisión.