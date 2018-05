La paridad de género avanza en los partidos y se espera debate en cuerpos parlamentarios

Encuentro Liberal (ELI) fue uno de los primeros partidos provinciales en modificar su Carta Orgánica para establecer la paridad de género. Este derecho avanza en los partidos políticos; no obstante, el debate en cuerpos parlamentarios locales aún está en espera.

Hace 20 días, ELI realizó su Convención en Corrientes Capital. En ese acto, se estableció la paridad de género para los cargos partidarios, tanto a nivel provincial como departamental. De esta manera, las listas para la próxima elección de autoridades estará integrada en un 50 por ciento por mujeres, superando la exigencia del cupo del 30 por ciento que establece la normativa local.

La reforma de ELI sigue el espíritu de la Ley Nacional sancionada el año pasado en el Congreso de la Nación. Esta establece la obligatoriedad de la paridad de género intercalada en las listas de candidatos a legisladores nacionales. Es decir, una mujer y un hombre, o viceversa.

La normativa nacional también establecía que el 50 por ciento de las nóminas de candidatos a autoridades de partidos nacionales debían estar integradas por mujeres. Aunque en este caso no es obligatorio que las ubicaciones estén intercaladas.

“Para la Provincia sigue siendo obligatorio el cupo del 30 por ciento. Nosotros modificamos a nivel partidario para tener la paridad de género”, indicó a El Litoral el presidente de ELI y de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani. Se trata de una iniciativa del propio espacio político. “Sin que revista obligatoriedad, lo vamos a hacer igual para demostrar con hechos lo que es la paridad de género”, manifestó el dirigente político.

Entre septiembre y octubre, ELI elegirá el 100 por ciento de sus autoridades. Será la primera vez que el partido implementará la paridad de género. Será uno de los primeros socios fuertes de ECO+Cambiemos que avanzará en ese sentido.

Desde el espacio de Participación Ciudadana anunciaron la modificación estatutaria tras el segundo encuentro provincial de mujeres. Allí estuvo presente el gobernador Gustavo Valdés. El mandatario cerró el acto, remarcando su interés en el pronto tratamiento legislativo de iniciativas tendientes a mayor participación en espacios de poder político a mujeres y jóvenes.

ELI fue uno de los primeros partidos en modificar su Carta Orgánica para establecer la paridad de género. Sin embargo, el Partido Liberal eligió autoridades implementando esta ampliación de derechos, pero con una adecuación de una reglamentación interna de la Junta Electoral, es decir, no se modificó en la Carta Orgánica.

“Queremos militar con el ejemplo. No queremos discursos, queremos realidad”, dijo el dirigente Pedro Cassani respecto de la iniciativa de paridad de género aplicada a Encuentro Liberal.



Ayer, los celestes fueron a internas únicamente en Goya y Mercedes, ya que en los demás departamentos y a nivel provincial hubo acuerdo de dos de las tres listas que se presentaron a la compulsa general. La tercera no pudo presentarse en las demás jurisdicciones por impugnación de la Junta Electoral. En contraposición, desde el sector “Por Siempre Liberales” presentaron una impugnación ante la Justicia Federal en contra de dicho órgano partidario por incumplimiento del cupo de género.

En el PJ un grupo de militantes y dirigentes solicitaron ante el Consejo Provincial, se instrumente la paridad de género, en sintonía con la ley nacional. La reunión se había realizado semanas atrás y se tomó nota del pedido de las mujeres.

A nivel parlamentario, la paridad de género estuvo durante varios años en la Cámara de Diputados de Corrientes sin discusión. El peronismo impulsó la iniciativa que promueve establecer un 50 por ciento de candidatas en las listas de candidatas a legisladoras provinciales. También, en el Senado el PJ planteó una iniciativa similar.

En el Concejo Deliberante de Capital la paridad de género estuvo a un paso de ser tratada. Sin embargo, no logró quórum en el cierre de las sesiones ordinarias del cuerpo deliberativo. Actualmente, se encuentra en la comisión de género, sin grandes avances, según había indicado la autora del proyecto, Mirian Sosa.

El dato

Tras el Segundo Encuentro Provincial de Mujeres de ELI, Pedro Cassani ratificó su compromiso de acompañar al gobernador Gustavo Valdés y al presidente de la Nación Mauricio Macri.