Racing busca su pasaje a la Copa Libertadores 2019

Racing buscará hoy la clasificación directa a la próxima edición de la Copa Libertadores cuando reciba a Colón de Santa Fe, que conserva chances matemáticas de conseguir un lugar en la Sudamericana 2019, en un partido correspondiente a la última fecha de la Superliga.

El encuentro se disputará en el estadio Juan Domingo Perón, desde las 19, con Diego Abal como árbitro y televisación de Fox Sports Premium.

Por esas cosas que tiene el fixture, la “Academia” fue el equipo más beneficiado y el gran ganador luego de los resultados que se registraron el fin de semana.

Con Boca, San Lorenzo y Godoy Cruz de Mendoza ya clasificados a la fase de grupos de la Libertadores 2019 y Huracán, de mínima en el repechaje.

Sólo queda definir quien será el último que sacará pasaje directo y quien tendrá que ratificar su lugar en una reválida.

La última fecha de la Superliga se cerrará con los siguientes encuentros: 19, Rosario Central vs. Estudiantes (Jorge Baliño); 21.15, River vs. San Lorenzo (Patricio Loustau) y 21.15, Gimnasia vs. Newell’s (Julio Barraza).