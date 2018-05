Velasco anunció que dejará el seleccionado tras el Mundial

El entrenador del seleccionado argentino de vóleibol, Julio Velasco, anunció que dejará su cargo “por motivos exclusivamente personales y familiares” tras el Mundial previsto en Italia y Bulgaria, en septiembre próximo.

Velasco, de 66 años, publicó su mensaje en la página oficial de FeVA, luego de la reunión que mantuvo con el titular de la federación, Juan Gutiérrez.

“Los motivos son exclusivamente personales y familiares. No quiero que esta decisión sea interpretada como una consecuencia de las dificultades de trabajar en Argentina o de fallas en nuestra organización”, indicó Velasco cuyo último certamen será el Mundial.

“En estos cuatro años las condiciones de trabajo han ido mejorando siempre y esto ha sido posible gracias al esfuerzo de la FeVA, del Enard y de la Secretaría de Deportes. Está claro que problemas para resolver hay y habrá siempre y que siempre he tratado e impulsado una cultura de la eficiencia, del trabajo y de la calidad pero el hecho de que haya todavía mucho por hacer no tiene nada que ver con mi decisión”, apuntó el entrenador platense.