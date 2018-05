Messi y las finales perdidas: “En cualquier otra parte del mundo se valora lo que se hizo"

El capitán del seleccionado de fútbol, Lionel Messi, explicó que “cualquier lugar del mundo” se valora un equipo que llega a tres finales seguidas salvo en Argentina, en referencia a las definiciones perdidas en el Mundial Brasil 2014, la Copa América Chile 2015 y la Copa América Centenario en 2016.

"Solamente pasa eso en Argentina, porque en cualquier parte del mundo tenés una Selección que llega a tres finales seguidas y es valorada y respetada por lo que se hizo. Pero nosotros no, somos unos pechos fríos, unos cagones que no ganamos finales, que llegamos hasta ahí y nunca conseguimos el objetivo”, indicó en declaraciones a TyC Sports.

En referencia al objetivo de cara a Rusia 2018, el astro remarcó que "hacer un buen mundial es estar entre los 4 mejores, Argentina merece estar ahí por la historia que tiene. Somos los primeros en querer ser campeones, haber llegado a 3 finales y no ganar ninguna es un peso que tenemos y queremos romper esa barrera" No tenemos una obligación con nadie"

Mientras que sobre el retiro temporal de la selección, tras la Copa América Centenario, Messi explicó: "Lo pensé y me di cuenta que seria dar un mensaje erróneo para todos los que pelean por sus sueños; hay que seguir luchando e intentar conseguir lo que uno quiere".

El astro también se explayó sobre el entrenador albiceleste Jorge Sampaoli cuando afirmó: “Todo lo que hace lo vive con intensidad y siempre esta al máximo, le pone el cien por cien a cualquier cosa que hace. Pero lo que no esperaba que dijera que soy el mejor de la historia “

"No me interesa ser el mejor de la historia, nunca me lo propuse. Cada vez que empieza un nuevo año intento ganar todo y dar lo máximo por mí y mis compañeros; intento superarme a mí mismo. Me interesa ganar cosas importantes. No me estimula competir contra Cristiano, sí los logros del Madrid", diferenció.

"Brasil el cancidato: creo que Brasil llega muy bien, tuvo la mala suerte con Neymar y parado por la lesión en largo tiempo y no se si es bueno o malo porque estará descansado. Colectivamente son muy buenos bueno y como grupo funciona muy bien", analizó el crack rosarino.

"Se encierran bien atras, con jugadores fuertes y de contra te liquidan. como Neymar, Coutinho o Gabriel Jesus y hasta el propio Paulinho que te llega y saben lo que te hace con movimientos grupales mecanizados. Desdeque llegó Tite no perdió y le sumo a España por los jugadores, de cómo juega, son vistosos y diferente. A Alemania también ellos siempre están bien, Francia por buenos jugadores", remarcó.

Telam