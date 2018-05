Arroyito y “Las Mil A” siguen ganadoras

Se jugó la segunda fecha del Torneo Oficial de Primera División 2018, del Departamento Femenino de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc). En el duelo de entrecasa de los equipos de “Las Mil”, en un juego adelantado del día sábado, Malvinas 1536 Viviendas “A” venció a su par de Malvinas 1536 Viviendas “B” por un amplio 85-28, y marcha con rendimiento ideal.

En la jornada del domingo, Unión Arroyito venció a Alvear 60-47, y también logró su segunda victoria en el torneo.

Cerrando la actividad Juventud Villa Centenario de Resistencia dio cuenta de El Tala 69-43, consiguiendo así su primera victoria en el certamen. La fecha, tercera a llevarse a cabo el domingo 13, contempla los siguientes juegos, con escenarios y horarios a definir: Urquiza La Leonesa vs. Regatas (pendiente de la segunda fecha), Malvinas 1536 Viviendas “A” vs. Regatas Corrientes, Unión Arroyito vs. Malvinas 1536 Viviendas “B”, El Tala vs. Alvear, Independiente vs. Juventud Villa Centenario, Villa San Martín vs. Urquiza La Leonesa.