Bozal legal a Larissa Riquelme para que no exponga a supuesta víctima de Jonathan Fabbro

El doctor Ramiro Santo Fare, titular del Juzgado en lo Civil Nº 12, le impuso a la modelo Larissa Riquelme y a la madre y hermana del futbolista Jonathan Fabbro “que deberán abstenerse de hacer públicos por cualquier medio” el nombre de la niña, el parentesco que pueda tener con ellas, su domicilio y la difusión de cualquier foto o audio que la involucre, en el marco de la causa por supuesto acoso sexual del jugador a una menor.

La medida también se extiende a Fabbro mismo, en lo que el juez entiende como “una indebida afectación al derecho de intimidad” de la menor de cara a la “gravedad de los hechos”.

El viernes pasado por la mañana, horas después de que Jonathan Fabbro llegara extraditado y esposado desde México para responder ante el juez Santiago Quian Zavalía por la brutal acusación de abusar de su ahijada durante cinco años, un documento que sería parte de la causa comenzó a circular por Twitter. Era una pericia ginecológica, supuestamente parte de la causa que investiga al futbolista, una pericia realizada a la ahijada de Fabbro misma.

El papel legal abonaba un postulado largamente sostenido por la defensa de Fabbro, y aseguraba que la niña no presentaba lesiones ginecológicas, porque no habría sido penetrada. Es un planteo curioso: el juez Quian Zavalía no le imputa actualmente ninguna penetración vaginal al ex River y Boca.

El documento, en sí, no es algo nuevo, no en las redacciones y en los mensajes de WhatsApp que reciben los periodistas: circulaba hace ya casi cinco meses, desde que Fabbro había sido detenido en un hotel de la ciudad mexicana de Cholula con una circular roja de Interpol sobre su cabeza.

La pericia, tal como fue difundida, no sólo hablaba de la máxima intimidad de una niña que hoy tiene sólo 12 años y que ratificó sus acusaciones al enfrentar una cámara Gesell en el Cuerpo Médico Forense, con dichos que peritos psicológicos validaron como veraces: incluyó también el nombre de la madre de la menor, que no había sido tachado.

En paralelo a la publicación en Twitter, Larissa Riquelme, la pareja del futbolista, había aterrizado en Buenos Aires horas antes que Fabbro. Junto a Martha Zabala, la madre de Fabbro, y Anabel, hermana del jugador, la modelo paraguaya comenzó un raid mediático para defender a su novio. El eje del relato de Larissa: desacreditar el relato de la menor.

La ahijada de Fabbro entendió que las mujeres que defendían al hombre que acusó de ser su victimario la empujaban al centro de la escena. La niña fue ella misma a la Justicia a comienzos de mayo en compañía de su madre y pidió un bozal legal para protegerse. Ahora la Justicia decidió a su favor.