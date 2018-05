Comunicaciones vive la previa del Final Four de Santiago del Estero

El plantel de Comunicaciones de Mercedes partió anoche hacia Santiago del Estero donde disputará el Final Four de la Liga de Desarrollo de Básquetbol.

Los dirigidos por Lautaro Hernández disputarán una de las semifinales frente Obras Basket. La otra la animarán el elenco local Quimsa frente a Bahía Basket.

El equipo de Mercedes volvió rápido a las prácticas tras conseguir el pasaje a esta instancia del torneo. Una vez en Santiago del Estero se alojará en el Hotel Libertador, junto con Obras, mientras que Bahía Basket lo hará en el Hotel Ciudad junto a quienes juegan el Torneo de 3x3.

Los dirigidos por Hernández viajaron con el plantel completo y tendrán la posibilidad de realizar la primera práctica hoy desde las 17.30 y mañana (día del partido ante Obras) desde las 9, de acuerdo al cronograma establecido por la organización.

En el estadio Ciudad, mañana a las 19.30 Comunicaciones enfrentará a Obras en la que será la primera semifinal de la Liga de Desarrollo. La otra se disputará a las 22 entre el local Quimsa y Bahía.

El jueves a las 22 se disputará la final del torneo entre los ganadores de las semifinales. El partido definitorio será televisado por la señal Deportv.

“Algo bárbaro para todos”, sintetizó Del Bue

El ala pivote de Comunicaciones Nicolás Del Bue se recuperó de una gripe que lo tuvo a maltraer durante el fin de semana y habló de la definición que se avecina.

“La verdad que los chicos han trabajado mucho en el tema defensivo pensando en Obras que es un gran equipo. Nosotros vamos a hacer lo que hacemos en todos los juegos que es defender intensamente y tratar de ser lo más ordenado posible adelante”, expresó.

En cuanto al buen torneo del debutante elenco Aurinegro, destacó en su caso que “con el paso de los partidos me fui sintiendo cada vez más cómodo, me fui afianzando al juego de los chicos, y ahora vamos a ver cómo se dan las cosas el miércoles”.

Sobre su llegada hace un tiempo a Mercedes, expresó que “la verdad es que no conocía Mercedes, pero mi representante me habló muy bien del lugar, de la clase de gente, y no dudé en venirme y no me arrepiento para nada porque estoy muy cómodo”.

Por último mencionó la alegría de llegar a esta instancia del torneo y realizó un análisis del rival: “Esto es algo bárbaro para todos. Los chicos se lo merecen porque trabajaron mucho durante toda la temporada y ahora queda disfrutar y tratar de ganar. De Obras sabemos que tiene un muy buen quinteto inicial, tres jugadores que tienen mucha experiencia, y por eso estamos enfocados para saber cómo defenderlos. Eso es lo que hacemos en todos los partidos que es defender y si podemos tratar de correr”.