Dengue: Cardozo lideró operativos en Saladas, donde ya son 31 los casos probables

Saladas es hasta ahora la localidad donde más casos probables de dengue se registraron en la Provincia. Hace al menos dos semanas que se intensificaron los operativos que son ejecutados en forma conjunta entre el Hospital María Auxiliadora, Epidemiología de la Provincia, agentes sanitarios de Nación, la Municipalidad y entidades locales. Según los datos suministrados por FM Urbana, son ya 31 los casos. En este contexto, ayer el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo encabezó una reunión de trabajo en el centro de salud de la ciudad.

Seguidamente, recorrió las zonas donde se están ejecutando una serie de medidas para tratar de frenar la proliferación de casos de dengue.

En esta oportunidad, Cardozo estuvo acompañado por el director General de Epidemiología, Gustavo Fernández y el secretario privado del ministro, Jesús Ferreyra. Por parte del hospital, estuvo su director, Walter López.

“Sin la colaboración de todas esas instituciones, la batalla contra el dengue la vamos a perder”, indicó el ministro, haciendo referencia al aporte del personal municipal, de la Policía, los Bomberos y otras entidades.

Luego, insistió en la importancia de la eliminación de potenciales reservorios. “Si nosotros no tenemos criaderos, no vamos a tener huevos, ni mosquitos”, aseveró.

En este sentido, Cardozo instó a la población a que “colabore con la eliminación de todos los elementos que puedan favorecer el crecimiento del mosquito, esto es clave, que cada uno se encargue de ordenar su patio, porque justamente es un mosquito domiciliario, no está en la zanja o en los arroyos. Está en el agua de los floreros, en la tapita de la gaseosa que quedó boca arriba en el patio y se llenó de agua, en cosas sencillas que hay en los hogares y hay que eliminar para que no haya mosquitos. Esto es fundamental”.