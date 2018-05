Desalojaron las oficinas que funcionan en Esma por una amenaza de bomba

Una amenaza de bomba que ingresó al 911 obligó evacuar a todo el personal que trabaja en la ex Esma pasado el mediodía de ayer, y un escuadrón de la brigada antiexplosivos ya trabaja en el lugar. Luego de la comunicación intimidatoria, las autoridades evacuaron aproximadamente a dos mil personas que trabajan en el predio de 17 hectáreas y 32 edificios, y la investigación quedó a cargo del juez Julián Ercolini. Entre otros, en la ex Esma tienen sus oficinas el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que al momento de la amenaza telefónica se encontraba en la provincia de Misiones para firmar con el gobernador Hugo Passalacqua el plan nacional de Derechos Humanos.

“Estamos preocupados. Fue una amenaza de bomba formulada al 911 y la Policía Federal dio lugar al protocolo. Ya están en el predio trabajando. Son tres ministerios los que estamos ahí, Cultura, Educación y Justicia, más los organismos de Derechos Humanos, el Archivo Nacional de la Memoria, y muchísimos alumnos y gente que acude a realizar visitas”, explicó Avruj en declaraciones a TN. Además, el funcionario nacional consideró que se trata de un lugar “que merece el cuidado como cualquier institución del país; estamos disgustados con esta situación, porque creíamos que era una etapa superada donde se imponía el miedo o el terror para obstaculizar el normal desenvolvimiento de las actividades de las instituciones del Estado y la seguridad de la gente”. “Esperemos que no se convierta en un hecho reiterativo como en el 2016, donde tuvimos 52 amenazas hasta que por fin se pudo detectar a los culpables”, amplió.